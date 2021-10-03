Омичи сняли на видео первый снег

Posted 3 октября 2021,, 09:27
Published 3 октября 2021,, 09:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Прогнозы синоптиков оправдали ожидания. Сегодня, 3 октября, в Омской области пошел первый снег.
Эти кадры нам прислали из Крутинского района. Белые хлопья усыпали центральную площадь. По словам очевидцев, снег начался утром, но таял, не успевая долетать до земли. Во второй половине дня снегопад усилился.
Напомним, осадки прогнозировали и на завтра, 4 октября. Правда, с 5 числа местный гидрометцентр обещает резкое потепление до +8 градусов, а со среды — до +10.