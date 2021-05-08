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Парад Победы под окнами. Омских ветеранов поздравили с 9 мая

Парад Победы под окнами. Омских ветеранов поздравили с 9 мая

8 мая 2021, 18:42
Фото: мэрия Омска
Омских ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы, устроив концерт прямо под их окнами. Подробностями и фотографиями поделились в пресс-службе мэрии Омска.

Одними из первых омские фронтовые бригады и творческие коллективы поздравили 94-летнего ветерана Ленинского административного округа Александра Ивановича Трубникова. Под его окнами выступили артисты муниципального камерного ансамбля «Мюзет» и дворца культуры «Железнодорожник». Торжественным маршем под окнами ветерана прошли курсанты Омского автобронетанкового инженерного института.

Также парад Победы состоялся под окнами у ветерана Владимира Семеновича Ермолаева. Курсанты 242 учебного центра в сопровождении духового оркестра.

Одна из 12 фронтовых бригад поздравила 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Важенина.

А сотрудники омской Росгвардии организовали парад во дворе ветерана Великой Отечественной войны Николая Филипповича Самойлова. На мероприятии в качестве гостей также присутствовали дети блокадного Ленинграда Лилия Николаевна Петрякова и Людмила Александровна Дубровская.

Военный оркестр омского учебного центра подготовки личного состава Сибирского округа ВНГ РФ «Белые медведи» исполнили песни военных лет, а в завершении личный состав омской Росгвардии под аккомпанементы военного оркестра прошел торжественным маршем перед домом ветерана.

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