Команда ФАС: как антимонопольщики работают на рынке омских госзакупок

Posted 14 марта 2021,, 08:25
Published 14 марта 2021,, 08:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Омской области резко активизировались жалобщики на проведение аукционов и госзакупок. За 2.5 месяца 2021 года в управление ФАС России по Омской области поступило 159 обращений. В 2020 году за тот же промежуток времени антимонопольщики получили 125 жалоб, а всего за 12 месяцев — 382 претензии на организацию торгов.
Подавляющее количество обращений касалось торгов на оказание услуг или поставку товаров стоимостью менее 1 млн рублей. Редакция Города55 для удобства анализа рассматривала лишь те торги, победитель которых получал за свою работу более 1 млн рублей. Таких в регионе с начала 2020 года было объявлено 146.
Рынки
Самой «обжалуемой» сферой закупок в регионе стало строительство, проектирование и ремонт различных объектов (исключая дороги). Здесь за год с небольшим ФАС региона зарегистрировала 44 жалобы по результатам или процедурам торгов. Больше всего претензий в УФАС было направлено по торгам, организованным ФГБОУ ВО «СибАДИ». Дело в том, что летом 2020 года университет потратил 66.5 млн рублей на капитальный ремонт своих помещений — учебных корпусов и общежитий. Всего заведение разыграло 10 аукционов среди поставщиков.
Эти 10 аукционов стали поводом для написания 27 жалоб в УФАС сторонними компаниями. Некоторые из них даже не участвовали в процессе закупки. При этом рассмотрена и частично удовлетворена была лишь одна жалоба — ООО «РССА» в качестве участника закупки сумело доказать, что университет незаконно посчитал его заявку на конкурс недействительной. Правда, выиграть конкурс компании это все равно не помогло.
Еще четыре жалобы были поданы на аукционы, организованные департаментом строительства Омска. Последняя касается строительства детского сада на улице Светловской в Ленинском округе. Обращение также подало юридическое лицо, никак в закупке не участвовавшее. Результат рассмотрения жалобы оказался отрицательным.
Второй по количеству жалоб сферой оказалась поставка медицинского оборудования — 29 аукционов. Больше всего обращений в антимонопольную службу было подано на аукционы «Клинического онкологического диспансера» — девять писем в региональное УФАС. Удовлетворенных среди них не оказалось.
Еще четыре жалобы за последний год с небольшим было подано на торги главного управления Фонда социального страхования Российской Федерации в Омске. Против него все четыре раза выступала одна и та же компания — некое ООО «Опора-Север». Правда, один раз компании удалось добиться успеха — антимонопольщики уличили Фонд в необоснованном предоставлении преимуществ победителю аукциона на поставку подгузников для взрослых за 29.7 млн рублей. Однако выиграть этот конкурс «Опоре-Север» все равно не удалось, даже несмотря на доказанный факт оказания преференций победителю аукциона — компании «Ледо».
Третьей по количеству жалоб сферой оказался дорожный ремонт. Здесь частой мишенью для недовольных торгами стало БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска». Только с начала 2020 года против учреждения было составлено 23 жалобы, ни одна из которых не была удовлетворена. Последние шесть претензий подала тюменская компания «Стройсервис».
Также компании жаловались на торги КУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омской области. Против него подали 11 жалоб — ни одна из них не была удовлетворена.
Жалобный след
На территории региона, фактически работая в других субъектах РФ, ведут свою деятельность несколько коммерческих компаний, подозрительно часто подающих жалобы на результаты торгов в Омске. Одна из них — вышеупомянутый «Стройсервис» (принадлежит Эдуарду Боеву).
Фирма известна тем, что уже выигрывала конкурс на проведение работ по благоустройству в Омске, но затем заказчик отказался заключать с ней контракт. Предполагалось, что юрлицо займется благоустройством нескольких общественных территорий (бульвар А. Веретено, скверы 1-й Красной Звезды и «Рубиновая мечта», ДК «Звездный», ПКиО «Советский» и ул. Бударина).
Именно отказ от заключения контракта с УДХБ заставил компанию обратиться в региональное УФАС. Правда, жалобы «Стройсервиса», не сумевшего предоставить заказчику банковскую гарантию, остались неудовлетворенными.
Подобным образом работают и другие уральские компании, которые оспаривают результаты омских конкурсов. Интересно, что редакции Города55 удалось найти сразу три екатеринбургские фирмы, которые часто жалуются на результаты или процедуру торгов, в которых сами не участвуют. Так, компания «Морис» (директор Ильдар Глимьянов) с марта 2020 года подала в ФАС свыше 400 жалоб на госзакупки в разных регионах страны. Попали в этот список и омские тендеры — на ремонт трасс в Исилькульском и Черлакском районах (контракты на 33 и 205 млн рублей соответственно).
Еще одна подобная фирма — ООО «Джули» (принадлежит Дарье Быстровой и Юлии Орловой). Фирма намного сильней нацелена на омские закупки — она подавала жалобы против аукционов в Калачинском районе (замена трубопровода в деревне Новый Ревель и благоустройство парка «Калач на Оми»), депстрое Омска (строительство детского сада на ул. Светловской), а также в ряде омских вузов (ремонт общежитий ОмГАУ и ОмГУПС, восстановление спортивного зала в ОмГТУ). Общая сумма оспариваемых конкурсов превышает 300 млн рублей.
Но настоящим рекордсменом по недовольству можно считать еще одну екатеринбургскую фирму — ООО «АтлантикПро». С начала 2020 года компания подала 2881 жалобу на аукционы по всей стране, что фактически составляет 6.5 жалобы в день. Принадлежит компания предпринимателю из Екатеринбурга Фидату Кутусову.
Эти компании демонстрируют поведение, которое свойственно так называемым профессиональным жалобщикам — фирмам, никоим образом не связанным с закупками или контрактами, но пытающимся их оспорить. Со схемой заработка через жалобы в УФАС сталкиваются чиновники по всей стране. Существование компаний, зарабатывающих подобным образом, признают и в УФАС по Омской области. Однако помешать таким организациям антимонопольщики фактически не могут.
«Есть небольшая часть компаний, которые целенаправленно жалобы подают, преследуя собственные цели. Мы их называем профессиональными жалобщиками. Конечно, они нам добавляют работы. Логично предположить, что так они зарабатывают. Но формально они действуют в рамках законодательства. Имеют право обжаловать — и обжалуют. Что на самом деле стоит за их деятельностью, мы можем только догадываться», — отмечает заместитель руководителя Омского УФАС России Тамара Шмакова.
Киллеры госзаказа
Однако в России есть люди, которых игроки рынка «профессиональных» жалоб называют «киллерами госзаказов». Одним из таких считают Александра Кулакова, и именно он попытался оспорить аукцион на 1.6 млрд рублей (содержание автомобильных дорог Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Называевского, Саргатского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского районов Омской области), проведенный КУ «Управление дорожного хозяйства» Омской области в мае 2020 года. В удовлетворении его жалобы региональное УФАС отказало.
45-летний нижегородец является основателем общественного объединения «СтопКартель», которое не зарегистрировано в качестве юридического лица, что не противоречит законодательству. Правда, это значительно усложняет поиск жалоб, написанных организацией, и фактически делает ее работу неотслеживаемой, особенно если речь идет о закупках по 223-ФЗ.
Сам же Кулаков считает себя простым активистом, который пытается не дать коррупционерам тратить бюджетные деньги попусту. Он считает, что подрядчикам необходимо тщательнее изучать госконтракт перед подписанием. Но и это не всегда может помочь, так как на сегодняшний день, по его словам, государственного и муниципального заказчика никто не контролирует.
«Должны быть четко сформулированные нормы законодательства, которые позволяли бы привлечь того, кто осуществляет закупку, или регулировать деятельность по планированию госзакупок. Сейчас реализуется много контрактов в рамках нацпроектов или региональных программ, я отслеживал их по срокам и пришел к выводу, что очень много срывов из-за условий договоров. Зачастую срок поставки этого оборудования гораздо больше, чем срок выполнения работ по контракту», — цитирует Кулакова сайт NewsNN.
Свою работу Кулаков начал еще в 2013 году как один из главных экспертов проекта «За честные закупки» ОНФ. У истоков создания этого проекта тогда стоял президент Владимир Путин. И долгое время Кулаков действительно слыл в СМИ крупнейшим экспертом по госзакупкам и самым активным участником проекта, пока внезапно в нижегородском ОНФ от активиста не открестились. Причиной всему эксперт издания «Нижний сейчас» назвал жалобу, в которой Кулаков в 2016 году заявил о возможном уклонении «Газпрома» от уплаты налогов.
«Пока он делает с нами одно дело, мы его всячески поддерживаем, в том числе и регистрируем его успехи на нашем сайте. Но сейчас он полез в то, в чем, мягко говоря, не очень-то разбирается, да еще и пытается сделать себе на этом имя — через обращения в СМИ и всю эту шумиху. И вот в этой ситуации мы его „прикрывать“ не готовы», — цитирует издание своего источника в нижегородском ОНФ.
Сейчас же Кулаков, по данным РБК, работает юристом в неназванной компании. Помогает бизнесу — корреспондент издания под видом руководителя подрядной компании предложил Кулакову за деньги за его услуги. Тот от предоплаты отказался, но все же поиграл своими профессиональными и медийными мускулами.
«Если увидим нарушения, можно будет обсуждать конкретные условия. Если там сговор, картель, крупный госзаказ, пресса берет все подряд, крупное федеральное деловое СМИ может взять вполне», — цитирует его издание.
Вердикт
В Омской области действительно может работать группа профессиональных жалобщиков — компаний, которые зарабатывают на том, что пытаются жалобами в УФАС замедлить, а то и вовсе сорвать проведение конкурса или аукциона. Причем для этого им совершенно не нужно находиться в Омске.
Установить связь между заказчиком и жалобщиком почти невозможно, поэтому до сих пор в практике уголовных дел нет ни одного громкого расследования в отношении жалобщиков. Фактически такие компании находятся в зоне «серого» права и формально законы не нарушают. Однако зарабатывать такие юрлица могут как угодно — от получения денег от заказчика жалобы до шантажа организаторов аукциона.
В 2019 году на действия подобных компаний особенно жаловался на тот момент проректор по строительству Омского государственного университета им. Достоевского Александр Костюков.
«Аукцион прошел. Победитель есть. Приостановлено заключение договора. Поступили пять жалоб. Объяснить, для чего? Для того чтобы ОмГУ заплатил им денег и они жалобы отозвали. Мы платить не будем, мы идем в пятницу в УФАС на разговор. Это левые люди, не участники аукциона. Одна компания из Санкт-Петербурга, одна из Йошкар-Олы, одна из Красноярска. Это такой бизнес есть в РФ — профессиональные вымогатели», — сказал Александр Костюков.
Действительно, тогда в адрес омского УФАС поступило пять жалоб на аукцион по завершению строительства главного корпуса ОмГУ. Все они остались без удовлетворения.
Однако некоторые жалобщики вскрывают болевые точки и недочеты организаторов торгов. Так, ульяновское ООО «Новая линия» (принадлежит Сергею Чумаку) с начала 2020 года подало 554 жалобы на различные конкурсы и аукционы. Последние шесть жалоб касались закупок, проводимых ОмГУ им. Достоевского, из них пять были признаны обоснованными. Это значит, что заказчик действительно нарушил правила закупочной деятельности, а жалобы «Новой линии» оказались правильными и обоснованными.