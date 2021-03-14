Команда ФАС: как антимонопольщики работают на рынке омских госзакупок

«Пока он делает с нами одно дело, мы его всячески поддерживаем, в том числе и регистрируем его успехи на нашем сайте. Но сейчас он полез в то, в чем, мягко говоря, не очень-то разбирается, да еще и пытается сделать себе на этом имя — через обращения в СМИ и всю эту шумиху. И вот в этой ситуации мы его „прикрывать“ не готовы», — цитирует издание своего источника в нижегородском ОНФ.