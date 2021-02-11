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Соцсети решили проводить главу омского УДХБ Казимирова на пенсию

Соцсети решили проводить главу омского УДХБ Казимирова на пенсию

11 февраля 2021, 18:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ближайшее время в отставку может уйти Владимир Казимиров, сообщает телеграм-канал «Омский форум». Причина - достижение возраста выхода на пенсию. Впрочем, источники Города55 эту информацию опровергают.

Автор анонимного телеграм-канала сообщил, что в это воскресенье, 17 февраля, чиновнику омской мэрии исполнится 65 лет. Это предельный возраст для госслужбы, и потому Казимиров может уйти на пенсию.

Владимир Казимиров возглавляет управление с марта 2013 года. Источники Города55 в администрации Омска информацию о возможной отставке главы УДХБ не подтверждают.

Управление городского хозяйства и благоустройства мэрии Омска считается проблемным ведомством, считает автор телеграм-канала. Омичи все активнее жалуются на плохую уборку снега в городе, в адрес мэра Омска Оксаны Фадиной недавно было внесено представление прокуратуры, а ночной рейд по Омску указал на существование проблемы с вывозом снега. Также выяснилось, что ведомство Казимирова задолжало поставщикам более 100 млн рублей.

#Новости#Мэрия#Политика#Омск сегодня
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