Соцсети решили проводить главу омского УДХБ Казимирова на пенсию

Автор анонимного телеграм-канала сообщил, что в это воскресенье, 17 февраля, чиновнику омской мэрии исполнится 65 лет. Это предельный возраст для госслужбы, и потому Казимиров может уйти на пенсию.
Владимир Казимиров возглавляет управление с марта 2013 года. Источники Города55 в администрации Омска информацию о возможной отставке главы УДХБ не подтверждают.
Управление городского хозяйства и благоустройства мэрии Омска считается проблемным ведомством, считает автор телеграм-канала. Омичи все активнее жалуются на плохую уборку снега в городе, в адрес мэра Омска Оксаны Фадиной недавно было внесено представление прокуратуры, а ночной рейд по Омску указал на существование проблемы с вывозом снега. Также выяснилось, что ведомство Казимирова задолжало поставщикам более 100 млн рублей.