Соцсети решили проводить главу омского УДХБ Казимирова на пенсию

Управление городского хозяйства и благоустройства мэрии Омска считается проблемным ведомством, считает автор телеграм-канала. Омичи все активнее жалуются на плохую уборку снега в городе, в адрес мэра Омска Оксаны Фадиной недавно было внесено представление прокуратуры, а ночной рейд по Омску указал на существование проблемы с вывозом снега. Также выяснилось, что ведомство Казимирова задолжало поставщикам более 100 млн рублей.