Маркировать все. Как системный сбой вызвал «всенародный дефицит» лекарств в Омске

Предполагается, что внедрение маркировки повысит цену медикаментов лишь на 50 копеек — стоимость QR-кода. Однако Мирошник называет это лукавством: для производителей, оптовиков и самих аптек это обернется затратами на перестройку технологических процессов, а затраты на всех звеньях будут стараться компенсировать. Что касается лекарств из списка жизненно важных, то цены на них фиксированы и препараты уже продаются с максимально возможной наценкой. При этом фиксированные цены не пересматривались 12 лет и могут не соответствовать рыночным реалиям. Поэтому производители выходят из положения, изымая из продажи наиболее дешевые средства.