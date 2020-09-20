Три воскресные новости Омска о чиновниках, ветеранах и животных

Новость № 1. С подозрением на коронавирус госпитализирован бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев. В региональном Минздраве сообщили, что его состояние удовлетворительное.
Новость № 2. В Омске появилась мемориальная доска в честь отца главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева — Кемеля. Память Токаева-старшего увековечили на фасаде здания госпиталя ветеранов войн, куда в январе 1945 года Кемеля доставили с серьезным ранением.
Новость № 3. Из-за опасного вируса в Омской области закрывают новые населенные пункты. Теперь из-за зараженного животного карантин ввели в Муромцевском районе.
Бонусная новость. Минувшая неделя была богата на значимые для региона и омичей события. По ссылке ниже можно прочитать, какие власти нашли проблемы и как их собираются решать.