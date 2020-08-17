Время обострений. Как пандемия повлияла на преступность в Омске

«Сейчас такое время, когда люди испытывают тревогу. Даже если у них нет объективных причин, то СМИ и все происходящее их к этому подталкивают. И если к стрессу человек может приспособиться, то сейчас у нас ситуация неопределенности. Это порождает физиологические реакции. В первую очередь, тревожность, панические атаки (обсессивно-компульсивные расстройства выросли процентов на 40). Это говорит о том, что у людей произошел срыв адаптации. У наших пациентов будут обострения. Социопаты и психопаты тоже активизируются. А они отличаются, например, от шизофреников, тем, что их на улице сложно вычислить», — считает психотерапевт Максим Дубовец.