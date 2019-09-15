Омский эколог назвал опору Метромоста причиной пересыхания Иртыша

Posted 15 сентября 2019, 11:50
Published 15 сентября 2019, 11:50
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Как ранее сообщал Город55, В Омске пересохла протока, которая разделяла на Левом берегу остров от берега. Теперь одна из опор Метромоста полностью оголена и стоит не в воде, как раньше, а на суше.
«Уровень реки к концу лета снизился, вот протока и пересохла. Русло Иртыша довольно подвижное и пойма постоянно меняется. Мост, а точнее опора, конечно влияет на форму русла. Причина антропогенная, но беспокоиться не нужно», - отметил эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев.