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Posted 15 сентября 2019, 11:50

Published 15 сентября 2019, 11:50

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омский эколог назвал опору Метромоста причиной пересыхания Иртыша

Омский эколог назвал опору Метромоста причиной пересыхания Иртыша

15 сентября 2019, 11:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Омск сегодня
Как заявил эколог Сергей Костарев, на уровень воды в реке могла повлиять опора моста, однако беспоиться по этому поводу не стоит.

Как ранее сообщал Город55, В Омске пересохла протока, которая разделяла на Левом берегу остров от берега. Теперь одна из опор Метромоста полностью оголена и стоит не в воде, как раньше, а на суше.

«Уровень реки к концу лета снизился, вот протока и пересохла. Русло Иртыша довольно подвижное и пойма постоянно меняется. Мост, а точнее опора, конечно влияет на форму русла. Причина антропогенная, но беспокоиться не нужно», - отметил эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев.

#Омск сегодня#Город#Иртыш
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