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Posted 8 сентября 2019, 06:56

Published 8 сентября 2019, 06:56

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске оторванная балка моста разрезала колеса семи машин

В Омске оторванная балка моста разрезала колеса семи машин

8 сентября 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
У одного из автомобилей повреждена коробка передач. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в группе «ЧП Омск».

На Фрунзенском мосту разрушилось дорожное покрытие, в результате чего оторвалась часть железного листа, из которого состоит конструкция моста. Днем машины его объезжали, а ночью это место стало ловушкой для автомобилистов.

«Пострадало около семи машин», - рассказал очевидец Дмирий Лукьянов, опубликовавший видео в соцсетях.

По его словам, у семи машин оказались разрезаны колёса, еще у одной серьезно повреждена коробка передач. В настоящее время опасный дорожный участок огорожен.

#Омск сегодня#Происшествия#Ремонт дорог#Мост
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