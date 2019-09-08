В Омске оторванная балка моста разрезала колеса семи машин

Posted 8 сентября 2019, 06:56
Published 8 сентября 2019, 06:56
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
На Фрунзенском мосту разрушилось дорожное покрытие, в результате чего оторвалась часть железного листа, из которого состоит конструкция моста. Днем машины его объезжали, а ночью это место стало ловушкой для автомобилистов.
«Пострадало около семи машин», - рассказал очевидец Дмирий Лукьянов, опубликовавший видео в соцсетях.
По его словам, у семи машин оказались разрезаны колёса, еще у одной серьезно повреждена коробка передач. В настоящее время опасный дорожный участок огорожен.