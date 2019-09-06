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Posted 6 сентября 2019, 01:34

Published 6 сентября 2019, 01:34

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Для школьных столовых разработали меню для аллергиков и детей с сахарным диабетом

Для школьных столовых разработали меню для аллергиков и детей с сахарным диабетом

6 сентября 2019, 01:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В департаменте образования Администрации города Омска рассказали, что с нового учебного года школьные столовые предложат ученикам не одно унифицированное меню, а несколько вариантов питания. Родители смогут выбрать тот вид, которое наиболее подходит их ребенку.

В каждой школе Омска в наличии будет не менее трех вариантов меню. Дополнительные виды ориентированы для детей с особенностями здоровья. Так, питание в школьных столовых станет доступным для детей с пищевой аллергией и сахарным диабетом. В департаменте рассказали, что накануне учебного года поступала заявка для формирования меню для ребенка с аллергией на яичный белок. Эту особенность учтут при организации питания.

В общей сложности школьные столовые обслуживают 11 организаций. Одним из главных требований к ним является наличие собственного производства. Некоторые поставщики за собственный счет оборудуют школьные столовые, чтобы обеспечить детей полезной и здоровой пищей.

#Омск сегодня#Город#Питание школьников
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