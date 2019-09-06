Для школьных столовых разработали меню для аллергиков и детей с сахарным диабетом

В каждой школе Омска в наличии будет не менее трех вариантов меню. Дополнительные виды ориентированы для детей с особенностями здоровья. Так, питание в школьных столовых станет доступным для детей с пищевой аллергией и сахарным диабетом. В департаменте рассказали, что накануне учебного года поступала заявка для формирования меню для ребенка с аллергией на яичный белок. Эту особенность учтут при организации питания.