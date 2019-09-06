Для школьных столовых разработали меню для аллергиков и детей с сахарным диабетом

Posted 6 сентября 2019, 01:34
Published 6 сентября 2019, 01:34
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В каждой школе Омска в наличии будет не менее трех вариантов меню. Дополнительные виды ориентированы для детей с особенностями здоровья. Так, питание в школьных столовых станет доступным для детей с пищевой аллергией и сахарным диабетом. В департаменте рассказали, что накануне учебного года поступала заявка для формирования меню для ребенка с аллергией на яичный белок. Эту особенность учтут при организации питания.
В общей сложности школьные столовые обслуживают 11 организаций. Одним из главных требований к ним является наличие собственного производства. Некоторые поставщики за собственный счет оборудуют школьные столовые, чтобы обеспечить детей полезной и здоровой пищей.