Омичей ожидают ночные заморозки до -5 градусов

В пятницу, 6 сентября, ночью температура опустится до +4…+9 градусов. Местами в приземном слое ожидаются заморозки до 0…-5 градусов. Днем столбик термометра вновь поползет вверх и достигнет 13-18 градусов тепла. Эти сутки пройдут под аккомпанемент дождя и грозы. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.