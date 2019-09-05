Омичей ожидают ночные заморозки до -5 градусов

Posted 5 сентября 2019, 00:30
Published 5 сентября 2019, 00:30
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Сегодня, 5 сентября, в Омске с ночных -5 градусов потеплеет до +13…+18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость северо-восточного, восточного ветра достигнет 6-11 м/с.
В пятницу, 6 сентября, ночью температура опустится до +4…+9 градусов. Местами в приземном слое ожидаются заморозки до 0…-5 градусов. Днем столбик термометра вновь поползет вверх и достигнет 13-18 градусов тепла. Эти сутки пройдут под аккомпанемент дождя и грозы. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.
В субботу, 7 сентября, ночью столбик термометра покажет 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит 7-12 м/с.