Мусорные итоги месяца: рокировки в «Магните», спор РЭК и ФАС, пересмотр тарифа

Несмотря на возражения регулятора, глава ФАС снова подтвердил Путину, что тариф в Омске будет снижен. Арбитражный суд Москвы, куда жаловался «Магнит», тоже не стал тормозить процесс. Наконец 1 августа, срок в срок, РЭК объявила о снижении тарифа на мусор — правда, не в два раза, а на 30% (транспортные расходы регоператора, составляющие 93% тарифа, уменьшили в два раза, а сам он почему-то сократился только на треть). Плата для населения за вывоз ТКО теперь составляет 88.88 рубля с человека в месяц.