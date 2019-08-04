Мусорные итоги месяца: рокировки в «Магните», спор РЭК и ФАС, пересмотр тарифа

Posted 4 августа 2019, 08:00
Published 4 августа 2019, 08:00
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Месяц начался с кадровых перестановок в руководстве омского регионального оператора, а закончился снижением мусорного тарифа на 30%. Сначала на фоне скандала с отказом в выдаче лицензии на обработку ТКО у «Магнита» сменился исполнительный директор. Пост занял Александр Чернов, прежде руководивший ЗАО «Экос» — основным перевозчиком регоператора. В связи с этим, кстати, прокуратура начала проверку на предмет возможного конфликта интересов.
На следующий день новый руководитель подписал внутренний приказ о снижении тарифа для омичей, исключив из него строчку за обработку отходов, — но только до момента получения лицензии и запуска мусоросортировочных заводов. Плата временно снизилась на 5 рублей — до 122.6 рубля.
Однако «малой кровью» не обошлось. Тема омского мусора прогремела на федеральном уровне. По итогам разбора «прямой линии» (куда с жалобой дозвонился омич) глава ФАС Игорь Артемьев заявил президенту Владимиру Путину, что тариф на вывоз ТКО в Омской области будет снижен в два раза, причем в ближайшее время. После этого антимонопольная служба предписала Региональной энергетической комиссии пересчитать расходы на транспортировку отходов: они составляли 93%, или 4.7 млрд рублей от всего тарифа. Эту часть предлагалось исключить из состава необходимой валовой выручки «Магнита» и установить расходы на уровне соседних регионов. Пересчет потребовали сделать до 1 августа.
Омскую РЭК такая директива не устроила. Сначала регулятор просил продлить сроки исполнения предписания, а после отказа подал судебный иск к ФАС. «Магнит» тоже оказался недоволен требованиями антимонопольщиков и попытался их обжаловать. В РЭК оправдались примерно тем, что не против снижения тарифа, но не хотят быть крайними: вопросы должны быть к изначально несовершенной нормативной базе.
Несмотря на возражения регулятора, глава ФАС снова подтвердил Путину, что тариф в Омске будет снижен. Арбитражный суд Москвы, куда жаловался «Магнит», тоже не стал тормозить процесс. Наконец 1 августа, срок в срок, РЭК объявила о снижении тарифа на мусор — правда, не в два раза, а на 30% (транспортные расходы регоператора, составляющие 93% тарифа, уменьшили в два раза, а сам он почему-то сократился только на треть). Плата для населения за вывоз ТКО теперь составляет 88.88 рубля с человека в месяц.
В то же время РЭК работает над пересмотром нормативов на накопление ТКО. В августе должны провести конкурс на выбор «независимой организации», которая за 12 млн рублей четыре сезона будет измерять, сколько мусорят омичи. Процесс обещают записывать на видео. В перспективе (через год) это может привести к еще одному снижению тарифа.
При этом регоператор проявил активность в получении активов местных мусоровывозящих компаний. Его главный партнер — ЗАО «Экос» — взял в обременение 65% доли компании «Экотехпром», которая раньше претендовала на статус регионального оператора. Также состоялась сделка по продаже ООО «Чистый город — Омск» (один из учредителей — депутат горсовета Виталий Путинцев) некому физлицу, связанному с «Магнитом». Регоператор причастность к сделке опроверг, однако сразу после нее передумал судиться с бывшими компаниями Путинцева. В конце месяца новый владелец «Чистого города — Омск» стал известен — это некий Дмитрий Уваров, ранее не занимавшийся бизнесом. Он приобрел мажоритарный пакет у Никиты Шумайлова, гендиректора ООО «Рт-Нэо Инжинириг» и ООО «Рт-Нэо Нижний Тагил».
У ЗАО «Экос» между тем начались проблемы: уральский Роспортебнадзор потребовал аннулировать его лицензию. Как это отразится на вывозе мусора в Омске, пока непонятно, хотя регоператор уверяет, что его возчик продолжит работу. Сам «Магнит», кстати, останется без лицензии минимум до конца лета.
Бонус: в Омске появился еще один борец с мусором — человек в маске Шрека. Он собственноручно убирает свалки, отчитываясь об этом в инстаграме. Кто стоит за акцией, осталось неизвестным. Впрочем, пресса довольно быстро потеряла интерес к этой загадке.