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Posted 10 июля 2019, 03:58

Published 10 июля 2019, 03:58

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омича, организовавшего подпольное интернет-казино, оштрафовали на 150 тыс рублей

Омича, организовавшего подпольное интернет-казино, оштрафовали на 150 тыс рублей

10 июля 2019, 03:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Судебные приставы взыскали с омича, который организовал подпольный игровой клуб, штраф в 150 тыс рублей, рассказали в пресс-службе ведомства. Такое наказание суд назначил с учетом положительных характеристик на горожанина.

Оштрафовали мужчину за незаконную организацию азартных игр в нежилом помещении в Нефтяниках по адресу Мира, 29. Мировой судья судебного участка №75 в Советском судебном районе назначил 31-летнему омичу штраф в 150 тыс вместо наказания по ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Такое решение судья принял, рассмотрев ходатайство представителя следственного комитета, который пояснил, что мужчина ранее не был судим и характеризуется положительно.

После вынесения приговора на омича возбудили исполнительное производство, чтобы тот вовремя оплатил судебный штраф. Как отмечают в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области, при его неуплате уголовное дело вновь вернули бы к рассмотрению, и тогда мужчину привлекли бы к уголовной ответственности и вынесли более суровый приговор.

Чтобы избежать более серьезного наказания, мужчина решил вовремя погасить задолженность. Отмечается, что сделал это он в полном объеме, и теперь исполнительное делопроизводство окончено.

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