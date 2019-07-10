Омича, организовавшего подпольное интернет-казино, оштрафовали на 150 тыс рублей

После вынесения приговора на омича возбудили исполнительное производство, чтобы тот вовремя оплатил судебный штраф. Как отмечают в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области, при его неуплате уголовное дело вновь вернули бы к рассмотрению, и тогда мужчину привлекли бы к уголовной ответственности и вынесли более суровый приговор.