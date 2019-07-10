Омича, организовавшего подпольное интернет-казино, оштрафовали на 150 тыс рублей

Posted 10 июля 2019, 03:58
Published 10 июля 2019, 03:58
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Оштрафовали мужчину за незаконную организацию азартных игр в нежилом помещении в Нефтяниках по адресу Мира, 29. Мировой судья судебного участка №75 в Советском судебном районе назначил 31-летнему омичу штраф в 150 тыс вместо наказания по ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Такое решение судья принял, рассмотрев ходатайство представителя следственного комитета, который пояснил, что мужчина ранее не был судим и характеризуется положительно.
После вынесения приговора на омича возбудили исполнительное производство, чтобы тот вовремя оплатил судебный штраф. Как отмечают в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области, при его неуплате уголовное дело вновь вернули бы к рассмотрению, и тогда мужчину привлекли бы к уголовной ответственности и вынесли более суровый приговор.
Чтобы избежать более серьезного наказания, мужчина решил вовремя погасить задолженность. Отмечается, что сделал это он в полном объеме, и теперь исполнительное делопроизводство окончено.