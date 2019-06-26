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Posted 26 июня 2019, 13:02

Published 26 июня 2019, 13:02

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Фадина: рейсы из Омска в Маньчжурию помогут развитию взаимного туризма

Фадина: рейсы из Омска в Маньчжурию помогут развитию взаимного туризма

26 июня 2019, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Омск сегодня
Главы Омска и Маньчжурии сегодня на встрече обсудили итоги пятилетней работы и перспективы сотрудничества, в том числе открытие прямого авиасообщение между городами, сообщает «ОмскРегион».

На встрече представители Омска и Китая подвели итоги совместной работы на протяжении последних пяти лет. Основным достижением стало увеличение на четверть годовых объемов в торгово-промышленной сфере, уточняет издание.

В ходе встречи, помимо подведения итогов, были обговорены дальнейшие перспективы сотрудничества. Мэр Омска подчеркнула, что развитию взаимных туризма и торговли поможет запуск регулярных прямых рейсов из Омска в китайский город Маньчжурию, и это станет основной задачей, которую реализуют в ближайшее время.

«Это очень важно. Сегодня есть несколько вариантов, как добраться до Маньчжурии, но необходим прямой путь. Сейчас, чтобы провести там выходные, необходимо столько же времени потратить на проезд. Поэтому вопрос прямого сообщения мы сейчас и поднимаем, изучается пассажиропоток», — заявила на встрече с делегатами из Китая Фадина.

Это не первый разговор о запуске регулярных рейсов в Китай. В апреле этого года заместитель директора по развитию омского аэропорта Олег Селиверстов рассказал, что на базе аэропорта появится транспортный хаб, а у омичей появится возможность летать в Германию, Китай, Грузию и Армению, а также расширится список рейсов в города России.

#Омск сегодня#Общество#Самолет#Самолеты#Китай#Китайцы
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