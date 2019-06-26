Фадина: рейсы из Омска в Маньчжурию помогут развитию взаимного туризма

«Это очень важно. Сегодня есть несколько вариантов, как добраться до Маньчжурии, но необходим прямой путь. Сейчас, чтобы провести там выходные, необходимо столько же времени потратить на проезд. Поэтому вопрос прямого сообщения мы сейчас и поднимаем, изучается пассажиропоток», — заявила на встрече с делегатами из Китая Фадина.