В Омской области из-за нескольких должников целое село отключили от водоснабжения

Женщина поинтересовалась у пользователей, куда можно обратиться, чтобы проблему решили и возобновили подачу воды тем, кто не имеет долгов. При этом она заявила, что в отсутствие водоснабжения жители села пользуются водой, которую собирают во время дождя. Большинство омичей посоветовали обратиться в прокуратуру.