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Posted 23 июня 2019, 11:17

Published 23 июня 2019, 11:17

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омской области из-за нескольких должников целое село отключили от водоснабжения

В Омской области из-за нескольких должников целое село отключили от водоснабжения

23 июня 2019, 11:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Село Бражниково Колоссовского района Омской области полностью отключили от водоснабжения из-за долгов нескольких жителей. На проблему пожаловалась одна из сельчан в паблике «Инцидент Омск».

Женщина подчеркнула, что воду отключила сельская администрация. Большая часть жителей села исправно оплачивают квитанции, но есть и те, кто по каким-то причинам за водоснабжение не платит. Проблему местные власти пытаются решить кардинально, отключив от воды абсолютно всех абонентов.

«Теперь все село страдает от того, что нет никакой воды. В должниках числится 21 человек, а все остальные жители оплачивают данные услуги», — пояснил автор записи.

Женщина поинтересовалась у пользователей, куда можно обратиться, чтобы проблему решили и возобновили подачу воды тем, кто не имеет долгов. При этом она заявила, что в отсутствие водоснабжения жители села пользуются водой, которую собирают во время дождя. Большинство омичей посоветовали обратиться в прокуратуру.

#Омск сегодня#Общество#Водоснабжение#Водоем#Отключение воды#Водопровод#Холодное водоснабжение
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