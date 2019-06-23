В Омской области из-за нескольких должников целое село отключили от водоснабжения

Posted 23 июня 2019, 11:17
Published 23 июня 2019, 11:17
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Женщина подчеркнула, что воду отключила сельская администрация. Большая часть жителей села исправно оплачивают квитанции, но есть и те, кто по каким-то причинам за водоснабжение не платит. Проблему местные власти пытаются решить кардинально, отключив от воды абсолютно всех абонентов.
«Теперь все село страдает от того, что нет никакой воды. В должниках числится 21 человек, а все остальные жители оплачивают данные услуги», — пояснил автор записи.
Женщина поинтересовалась у пользователей, куда можно обратиться, чтобы проблему решили и возобновили подачу воды тем, кто не имеет долгов. При этом она заявила, что в отсутствие водоснабжения жители села пользуются водой, которую собирают во время дождя. Большинство омичей посоветовали обратиться в прокуратуру.