Минприроды РФ выделит регионам 5 млрд на покупку мусорных контейнеров

В Омске оборудовано 5 388 мест накопления ТКО, из которых 2 173 установлены с нарушением требований. Мэрией города определены 842 первичные точки накопления мусора, для каждой из которых купят по два специальных контейнера объемом 1.1 куб. м. На все это будет потрачено 113 млн рублей из городского бюджета. Однако местные власти опасаются, что контейнеров для всех регионов России может не хватить.