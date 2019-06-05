Минприроды РФ выделит регионам 5 млрд на покупку мусорных контейнеров

Posted 5 июня 2019, 12:14
Published 5 июня 2019, 12:14
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«На сегодняшний день мы планируем выделение денежных средств со стороны РФ в регионы — около 5 млрд рублей. Это те деньги, которые должны быть реинвестированы сегодня в мусорную реформу для приобретения контейнеров и оборудования контейнерных площадок», — приводит ТАСС слова министра.
Кобылкин также отметил, что дополнительное финансирование в первую очередь получат те регионы, которые покажут «лучшие результаты по платежам». Отмечается, что создание контейнерных площадок — задача муниципалитета, и многие регионы делают это самостоятельно.
Как сообщает INTERFAX.RU, на оборудование площадок, по словам Дмитрия Кобылкина, во всех регионах страны потребуется около 40 млрд рублей.
В Омске оборудовано 5 388 мест накопления ТКО, из которых 2 173 установлены с нарушением требований. Мэрией города определены 842 первичные точки накопления мусора, для каждой из которых купят по два специальных контейнера объемом 1.1 куб. м. На все это будет потрачено 113 млн рублей из городского бюджета. Однако местные власти опасаются, что контейнеров для всех регионов России может не хватить.