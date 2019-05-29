Омичка, врезавшаяся в троллейбус, выплатит 110 тыс рублей пострадавшей пассажирке

Posted 29 мая 2019, 05:26
Published 29 мая 2019, 05:26
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Авария произошла в августе прошлого года, когда омичка, находясь за рулем автомобиля марки Lexus и поворачивая с улицы Кемеровской на Красный Путь, влетела в движущийся в попутном направлении троллейбус.
В результате происшествия 86-летняя пенсионерка, находившаяся в салоне общественного транспорта, получила перелом правой плечевой кости, повреждение локтевого сустава, ушибы и ссадины, в совокупности квалифицируемые как причинение средней тяжести вреда здоровью.
Омичка, лишенная после ДТП водительских прав на полтора года, не согласилась с суммой назначенной судом компенсации и попыталась оспорить ее размер в апелляционном порядке.
Однако судебная коллегия по гражданским делам, учитывая выводы участвующего в деле прокурора, подтвердила правомерность вынесенного первой инстанцией решения и оставила его без изменений.