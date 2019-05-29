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Posted 29 мая 2019, 05:26

Published 29 мая 2019, 05:26

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичка, врезавшаяся в троллейбус, выплатит 110 тыс рублей пострадавшей пассажирке

Омичка, врезавшаяся в троллейбус, выплатит 110 тыс рублей пострадавшей пассажирке

29 мая 2019, 05:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омский суд обязал местную жительницу, врезавшуюся в троллейбус на пересечении улиц Кемеровская и Красный Путь, выплатить 110 тыс рублей компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП пассажирке общественного транспорта, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Авария произошла в августе прошлого года, когда омичка, находясь за рулем автомобиля марки Lexus и поворачивая с улицы Кемеровской на Красный Путь, влетела в движущийся в попутном направлении троллейбус.

В результате происшествия 86-летняя пенсионерка, находившаяся в салоне общественного транспорта, получила перелом правой плечевой кости, повреждение локтевого сустава, ушибы и ссадины, в совокупности квалифицируемые как причинение средней тяжести вреда здоровью.

Омичка, лишенная после ДТП водительских прав на полтора года, не согласилась с суммой назначенной судом компенсации и попыталась оспорить ее размер в апелляционном порядке.

Однако судебная коллегия по гражданским делам, учитывая выводы участвующего в деле прокурора, подтвердила правомерность вынесенного первой инстанцией решения и оставила его без изменений.

#Омск сегодня#Общество#ДТП#Компенсация
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