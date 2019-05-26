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Posted 26 мая 2019, 04:38

Published 26 мая 2019, 04:38

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Из-за пьяного водителя без прав в тройном ДТП пострадали мужчина и 11-летняя девочка

Из-за пьяного водителя без прав в тройном ДТП пострадали мужчина и 11-летняя девочка

26 мая 2019, 04:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Сегодня ночью в Советском округе Омска случилось ДТП, в котором пострадали 35-летний водитель автомобиля «Ока» и его 11-летняя девочка-пассажир, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Красный Путь. Как выяснили сотрудники ведомства, прибывшие на место аварии, водитель Toyota, который находился в состоянии опьянения и не имел при себе водительских прав, не выдержал безопасную дистанцию и в районе дома № 158 въехал во впереди идущий автомобиль Mazda.

После столкновения автомобиль Mazda, за рулем которого находился 31-летний мужчина, вылетела на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ока». За рулем последнего был 35-летний мужчина, а в салоне находилась 11-летняя девочка.

В омской Госавтоинспекции сообщили, что за помощью к медикам обратились водитель и пассажир легкового автомобиля «Ока». Серьезно они не пострадали, после осмотра медиков были отпущены. Других пострадавших в аварии нет.

В ведомстве в настоящее время проводят проверку, которая покажет все обстоятельства и причины случившегося.

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