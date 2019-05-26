Из-за пьяного водителя без прав в тройном ДТП пострадали мужчина и 11-летняя девочка

Posted 26 мая 2019, 04:38
Published 26 мая 2019, 04:38
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
ДТП произошло на улице Красный Путь. Как выяснили сотрудники ведомства, прибывшие на место аварии, водитель Toyota, который находился в состоянии опьянения и не имел при себе водительских прав, не выдержал безопасную дистанцию и в районе дома № 158 въехал во впереди идущий автомобиль Mazda.
После столкновения автомобиль Mazda, за рулем которого находился 31-летний мужчина, вылетела на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ока». За рулем последнего был 35-летний мужчина, а в салоне находилась 11-летняя девочка.
В омской Госавтоинспекции сообщили, что за помощью к медикам обратились водитель и пассажир легкового автомобиля «Ока». Серьезно они не пострадали, после осмотра медиков были отпущены. Других пострадавших в аварии нет.
В ведомстве в настоящее время проводят проверку, которая покажет все обстоятельства и причины случившегося.