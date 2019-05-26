Из-за пьяного водителя без прав в тройном ДТП пострадали мужчина и 11-летняя девочка

ДТП произошло на улице Красный Путь. Как выяснили сотрудники ведомства, прибывшие на место аварии, водитель Toyota, который находился в состоянии опьянения и не имел при себе водительских прав, не выдержал безопасную дистанцию и в районе дома № 158 въехал во впереди идущий автомобиль Mazda.