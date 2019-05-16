На защиту и обновление омских лесопарков мэрия потратит 1.765 млн рублей

Posted 16 мая 2019, 03:22
Published 16 мая 2019, 03:22
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В обязанности бизнесмена войдет защита и воспроизводство зеленых насаждений на территории городских лесопарков, которые располагаются на участках Центрального, Советского, Кировского, Октябрьского и Ленинского окружных участковых лесничеств. За свою работу предприниматель получит 1 млн 765 тыс рублей.
В депимущества администрации Омска пояснили, что первоначально стоимость лота составляла 1 миллион 858 тыс рублей, однако в ходе торгов предпринимать предложил выполнить работы почти на 100 тыс рублей дешевле. Отмечается, что контракт пока не подписан.
В ходе обозначенных работ подрядчик должен обустроить минерализованные полосы вокруг хвойных культур, дорог и трасс протяженностью 36.5 километра, а также продолжит уход за ранее созданными полосами протяженностью 109.7 километра. Кроме этого, от предпринимателя требуется установить щиты с правилами поведения в лесах.
Также в перечень обязанностей подрядчика входит организация мониторинга пожарной опасности на площади 1292.5 гектара. Отмечается, что в рамках контракта на площади 27.8 гектара компания высадит 118 тыс 516 сеянцев сосны. В прошлом году это число равнялось 111 тыс 600 сеянцев. Посадки в 2018 году проводились между СНТ «Восток» и поселком Плодопитомник, в районе СНТ «Полет-10», между птицефабрикой «ОША» и поселком Ракитинка. Общая площадь посадок составила 28 га.