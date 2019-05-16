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Posted 16 мая 2019, 03:22

Published 16 мая 2019, 03:22

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

На защиту и обновление омских лесопарков мэрия потратит 1.765 млн рублей

На защиту и обновление омских лесопарков мэрия потратит 1.765 млн рублей

16 мая 2019, 03:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Омск сегодня
Накануне были подведены итоги аукциона на агротехнический уход омских лесных зон. Победителем, по данным пресс-службы горадминистрации, стал индивидуальный предприниматель А.А. Гидион.

В обязанности бизнесмена войдет защита и воспроизводство зеленых насаждений на территории городских лесопарков, которые располагаются на участках Центрального, Советского, Кировского, Октябрьского и Ленинского окружных участковых лесничеств. За свою работу предприниматель получит 1 млн 765 тыс рублей.

В депимущества администрации Омска пояснили, что первоначально стоимость лота составляла 1 миллион 858 тыс рублей, однако в ходе торгов предпринимать предложил выполнить работы почти на 100 тыс рублей дешевле. Отмечается, что контракт пока не подписан.

В ходе обозначенных работ подрядчик должен обустроить минерализованные полосы вокруг хвойных культур, дорог и трасс протяженностью 36.5 километра, а также продолжит уход за ранее созданными полосами протяженностью 109.7 километра. Кроме этого, от предпринимателя требуется установить щиты с правилами поведения в лесах.

Также в перечень обязанностей подрядчика входит организация мониторинга пожарной опасности на площади 1292.5 гектара. Отмечается, что в рамках контракта на площади 27.8 гектара компания высадит 118 тыс 516 сеянцев сосны. В прошлом году это число равнялось 111 тыс 600 сеянцев. Посадки в 2018 году проводились между СНТ «Восток» и поселком Плодопитомник, в районе СНТ «Полет-10», между птицефабрикой «ОША» и поселком Ракитинка. Общая площадь посадок составила 28 га.

#Омск сегодня#Город#Деревья#Вырубка леса#Лес
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