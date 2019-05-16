На защиту и обновление омских лесопарков мэрия потратит 1.765 млн рублей

Также в перечень обязанностей подрядчика входит организация мониторинга пожарной опасности на площади 1292.5 гектара. Отмечается, что в рамках контракта на площади 27.8 гектара компания высадит 118 тыс 516 сеянцев сосны. В прошлом году это число равнялось 111 тыс 600 сеянцев. Посадки в 2018 году проводились между СНТ «Восток» и поселком Плодопитомник, в районе СНТ «Полет-10», между птицефабрикой «ОША» и поселком Ракитинка. Общая площадь посадок составила 28 га.