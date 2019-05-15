Прокуратура выявила массовые нарушения в омских больницах

В списке выявленных нарушений значатся недочеты, допущенные при проведении закупок для обеспечения государственных нужд. Кроме того, некоторые больницы допускали нарушения при оказании пациентам бесплатной, в том числе скорой медицинской помощи. Также не соблюдалось законодательство при оказании платной медицинской помощи.