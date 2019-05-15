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Posted 15 мая 2019, 04:28

Published 15 мая 2019, 04:28

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Прокуратура выявила массовые нарушения в омских больницах

Прокуратура выявила массовые нарушения в омских больницах

15 мая 2019, 04:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения медицинского законодательства и противопожарных правил учреждениями здравоохранения региона. Проверка обнаружила более 300 нарушений, некоторые из которых станут объектами судебных разбирательств.

В списке выявленных нарушений значатся недочеты, допущенные при проведении закупок для обеспечения государственных нужд. Кроме того, некоторые больницы допускали нарушения при оказании пациентам бесплатной, в том числе скорой медицинской помощи. Также не соблюдалось законодательство при оказании платной медицинской помощи.

Кроме того, специалисты обнаружили факты нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования и нарушение сроков ожидания медпомощи, которая оказывается в плановом режиме.

В некоторых случаях омичам приходилось за собственный счет покупать средства медицинского назначения в момент отсутствия таковых в больнице. Также больницами допускались нарушения условий хранения и использования лекарственных препаратов. Обнаружены факты нарушений законодательства при обеспечении граждан льготными лекарственными средствами.

Прокуратура обнаружила нарушения и такого плана, как подделка документов, на основании которых медицинских сотрудников допускали к работе, а также грубые нарушения санитарно-гигиенических требований. Повсеместно выявлены нарушения правил противопожарной безопасности.

По итогам проверок ведомство подготовило более 50 представлений, три исковых заявления в суд, возбуждено дело об административном правонарушении, направлено два материала для проведения проверки.

#Омск сегодня#Город#Нарушения#Больницы
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