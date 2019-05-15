Прокуратура выявила массовые нарушения в омских больницах

Posted 15 мая 2019, 04:28
Published 15 мая 2019, 04:28
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В списке выявленных нарушений значатся недочеты, допущенные при проведении закупок для обеспечения государственных нужд. Кроме того, некоторые больницы допускали нарушения при оказании пациентам бесплатной, в том числе скорой медицинской помощи. Также не соблюдалось законодательство при оказании платной медицинской помощи.
Кроме того, специалисты обнаружили факты нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования и нарушение сроков ожидания медпомощи, которая оказывается в плановом режиме.
В некоторых случаях омичам приходилось за собственный счет покупать средства медицинского назначения в момент отсутствия таковых в больнице. Также больницами допускались нарушения условий хранения и использования лекарственных препаратов. Обнаружены факты нарушений законодательства при обеспечении граждан льготными лекарственными средствами.
Прокуратура обнаружила нарушения и такого плана, как подделка документов, на основании которых медицинских сотрудников допускали к работе, а также грубые нарушения санитарно-гигиенических требований. Повсеместно выявлены нарушения правил противопожарной безопасности.
По итогам проверок ведомство подготовило более 50 представлений, три исковых заявления в суд, возбуждено дело об административном правонарушении, направлено два материала для проведения проверки.