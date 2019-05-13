Миллиард на капремонт по гостевому маршруту отдали мэрии Омска

Posted 13 мая 2019, 02:03
Published 13 мая 2019, 02:03
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Соответствующее изменение в бюджет Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов было внесено 25 апреля на внеочередном заседании Законодательного собрания региона.
Однако есть опасения, что в случае проведения конкурсных процедур подрядчики не успеют к саммиту выполнить необходимый ремонт 169 многоквартирных домов вдоль гостевого маршрута.
В частности, если кто-то из проигравших конкурентов решит обратиться с жалобой в УФАС, то дома оспариваемого лота явно не будут готовы к мероприятию. В связи с этим выделенные на ремонт этих домов деньги придется осваивать без конкурса через управляющие компании.
Отмечено, что уже в мае начнется реализация планов по капитальному ремонту многоэтажек. Уже разработаны планы и утверждены сметы.