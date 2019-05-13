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Posted 13 мая 2019, 02:03

Published 13 мая 2019, 02:03

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Миллиард на капремонт по гостевому маршруту отдали мэрии Омска

Миллиард на капремонт по гостевому маршруту отдали мэрии Омска

13 мая 2019, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Министерство строительства Омской области передало 1.1 млрд рублей, выделенных федеральной казной на капитальный ремонт домов вдоль гостевого маршрута к международному форуму России и Казахстана, администрации города Омска, сообщают «Коммерческие Вести».

Соответствующее изменение в бюджет Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов было внесено 25 апреля на внеочередном заседании Законодательного собрания региона.

Однако есть опасения, что в случае проведения конкурсных процедур подрядчики не успеют к саммиту выполнить необходимый ремонт 169 многоквартирных домов вдоль гостевого маршрута.

В частности, если кто-то из проигравших конкурентов решит обратиться с жалобой в УФАС, то дома оспариваемого лота явно не будут готовы к мероприятию. В связи с этим выделенные на ремонт этих домов деньги придется осваивать без конкурса через управляющие компании.

Отмечено, что уже в мае начнется реализация планов по капитальному ремонту многоэтажек. Уже разработаны планы и утверждены сметы.

#Омск сегодня#Город#Капремонт#Международный форум
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