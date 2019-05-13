Миллиард на капремонт по гостевому маршруту отдали мэрии Омска

В частности, если кто-то из проигравших конкурентов решит обратиться с жалобой в УФАС, то дома оспариваемого лота явно не будут готовы к мероприятию. В связи с этим выделенные на ремонт этих домов деньги придется осваивать без конкурса через управляющие компании.