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2024
Омские масла представили на международной выставке «Уголь России и майнинг»
«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала современные смазочные материалы и уникальные цифровые решения.
4 июня, 10:27
Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»
Предыдущий форум с участием глав двух государств прошел в Омске пять лет назад.
7 февраля, 12:01
2023
В следующем году в Омской области пройдет форум приграничных территорий
12 июня 2023, 11:12
2021
В Омске пройдет международный форум молодых лидеров
15 ноября 2021, 08:48
В Омск на международный форум приедут гости из Казахстана и 28 регионов России
8 октября 2021, 05:09

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