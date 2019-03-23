Спасатели рассказали, куда в Омске ходить небезопасно

В городском управлении по делам ГО И ЧС подчеркивают, что находиться на льду в весенний период опасно для жизни. Лед с каждым днем становится тоньше, постепенно темнеет, ломается и приобретает пористую текстуру. Повсеместно появились полыньи и промоины – сейчас они многочисленны и более заметны.