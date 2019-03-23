Спасатели рассказали, куда в Омске ходить небезопасно

Posted 23 марта 2019, 05:40
Published 23 марта 2019, 05:40
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Очередная проверка была проведена в Советском округе. Спасатели сообщили, что самым опасным участком на Иртыше в Омске является береговая линия от бульвара Победы до Советского пляжа. Территория со стороны правого берега по всей протяженности имеет полосу открытой воды шириной от 3 до 25 метров.
В городском управлении по делам ГО И ЧС подчеркивают, что находиться на льду в весенний период опасно для жизни. Лед с каждым днем становится тоньше, постепенно темнеет, ломается и приобретает пористую текстуру. Повсеместно появились полыньи и промоины – сейчас они многочисленны и более заметны.
В ведомстве отмечают, что, находясь вблизи водоемов, следует помнить о нормах предосторожности и соблюдать их. Спасатели настоятельно рекомендуют отложить прогулки по весеннему льду водоемов из-за большого риска провалиться и быть затянутым течением под лед.