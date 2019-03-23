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Posted 23 марта 2019, 05:40

Published 23 марта 2019, 05:40

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Спасатели рассказали, куда в Омске ходить небезопасно

Спасатели рассказали, куда в Омске ходить небезопасно

23 марта 2019, 05:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Омск сегодня
Специалисты департамента общественной безопасности вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по Омской области провели рейд по потенциально опасным местам выхода на лед Иртыша.

Очередная проверка была проведена в Советском округе. Спасатели сообщили, что самым опасным участком на Иртыше в Омске является береговая линия от бульвара Победы до Советского пляжа. Территория со стороны правого берега по всей протяженности имеет полосу открытой воды шириной от 3 до 25 метров.

В городском управлении по делам ГО И ЧС подчеркивают, что находиться на льду в весенний период опасно для жизни. Лед с каждым днем становится тоньше, постепенно темнеет, ломается и приобретает пористую текстуру. Повсеместно появились полыньи и промоины – сейчас они многочисленны и более заметны.

В ведомстве отмечают, что, находясь вблизи водоемов, следует помнить о нормах предосторожности и соблюдать их. Спасатели настоятельно рекомендуют отложить прогулки по весеннему льду водоемов из-за большого риска провалиться и быть затянутым течением под лед.

#Омск сегодня#Город#Иртыш#Провал под лед
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