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Posted 22 марта 2019, 00:20

Published 22 марта 2019, 00:20

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

На выходные в Омске ожидаются дожди, снег и туман

На выходные в Омске ожидаются дожди, снег и туман

22 марта 2019, 00:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В ближайшие выходные погода в Омске принципиально не изменится — по-прежнему ночные морозы будут сменяться дневным потеплением. Однако просохнуть улицы города не успеют — синоптики обещают осадки в виде дождя и снега.

Согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 22 марта, в Омске дневная температура составит 0...+5 градусов. Скорость южного, юго-западного ветра достигнет 4-9 м/с. Местами выпадет снег, мокрый снег, пройдет дождь. На дорогах гололедица и туман.

В субботу, 23 марта, ночная температура упадет до 4-9 градусов мороза, при прояснении похолодает до -14 градусов, днем столбик термометра покажет 0...+5 градусов. Ветер переменных направлений, слабый. Местами ожидаются снег и дождь. Слабые гололедные явления и туман.

В воскресенье, 24 марта, ночью столбик термометра покажет -2...-7 градусов, при прояснении похолодает до -12 градусов. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. Скорость юго-восточного, южного ветра достигнет 2-7 м/с. Местами ожидаются снег, дождь. Туман.

#Омск сегодня#Город#Погода в Омске
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