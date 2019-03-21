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Posted 21 марта 2019, 11:17

Published 21 марта 2019, 11:17

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Житель Омска нашел на своей даче кладбище домашних животных

Житель Омска нашел на своей даче кладбище домашних животных

21 марта 2019, 11:17
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Омск сегодня
Предположительно, умерших питомцев на чужих территориях хоронил расположенный по соседству собачий питомник.

В редакцию Города55 обратился омич Руслан К., обнаруживший на своей даче нелегальное кладбище домашних животных. Как рассказал мужчина, участок в СНТ «Путеец-2» близ улицы Барабинской он купил месяц назад. Территория была усеяна строительным мусором, соломой и собачьими экскрементами. Когда снег начал таять, на поверхности оказались коробки, в которых находились мертвые питомцы: кошка и щенок. Позже он раскопал в земле еще 11 трупов собак.

Мужчина считает, что к этому причастен соседний собачий питомник. Организация по временному содержанию бездомных животных, по его мнению, захоранивала трупы на пустующих дачах и скидывала туда мусор.

«Питомник усыпляет собак и закапывает их на чужой территории. Я купил дачу, на моей территории 12 [трупов] собак и одна кошка, везде гадят, мусорят... У меня есть свидетели, видео и аудиозапись. Я устал от этого бардака, буду обращаться прокуратуру», - написал Руслан К.

Местные жители сообщили ему, что закопанные собаки, вероятно, погибли от чумы. К какому времени относятся захоронения, он не знает. Участок не был огорожен, поэтому доступ к нему был беспрепятственным. Омич предполагает, что кладбище распространяется и на другие дачи.

По его словам, в питомнике не отрицают свою причастность. После того как он начал возмущаться, к мужчине пришла хозяйка приюта с извинениями и пообещала выкопать трупы. Однако он считает, что этого недостаточно - на даче поселилась семья с четырьмя детьми, которые могли наткнуться на мертвых животных. Кроме того, он сам держит трех шарпеев и теперь боится, что они заразятся.

Отметим, речь может идти о печально известном приюте на улице Барабинской, с которым связан скандал 2014 года. Компания ООО «Технологии строительства и торговли» заключила с мэрией контракт на отлов бездомных животных и содержала их в построенном на пустыре пункте, причем в чудовищных условиях. Тогда же там случилась вспышка собачьей чумы, инфекция распространилась по всему городу. С того времени о приюте никакой информации нет. Официальных данных о нем найти не удалось.

Город55 продолжит следить за развитием событий.

#Эксклюзивы#Омск сегодня#Общество#Видео#Животные#Дача
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