Житель Омска нашел на своей даче кладбище домашних животных

Posted 21 марта 2019, 11:17
Published 21 марта 2019, 11:17
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В редакцию Города55 обратился омич Руслан К., обнаруживший на своей даче нелегальное кладбище домашних животных. Как рассказал мужчина, участок в СНТ «Путеец-2» близ улицы Барабинской он купил месяц назад. Территория была усеяна строительным мусором, соломой и собачьими экскрементами. Когда снег начал таять, на поверхности оказались коробки, в которых находились мертвые питомцы: кошка и щенок. Позже он раскопал в земле еще 11 трупов собак.
Мужчина считает, что к этому причастен соседний собачий питомник. Организация по временному содержанию бездомных животных, по его мнению, захоранивала трупы на пустующих дачах и скидывала туда мусор.
«Питомник усыпляет собак и закапывает их на чужой территории. Я купил дачу, на моей территории 12 [трупов] собак и одна кошка, везде гадят, мусорят... У меня есть свидетели, видео и аудиозапись. Я устал от этого бардака, буду обращаться прокуратуру», - написал Руслан К.
Местные жители сообщили ему, что закопанные собаки, вероятно, погибли от чумы. К какому времени относятся захоронения, он не знает. Участок не был огорожен, поэтому доступ к нему был беспрепятственным. Омич предполагает, что кладбище распространяется и на другие дачи.
По его словам, в питомнике не отрицают свою причастность. После того как он начал возмущаться, к мужчине пришла хозяйка приюта с извинениями и пообещала выкопать трупы. Однако он считает, что этого недостаточно - на даче поселилась семья с четырьмя детьми, которые могли наткнуться на мертвых животных. Кроме того, он сам держит трех шарпеев и теперь боится, что они заразятся.
Отметим, речь может идти о печально известном приюте на улице Барабинской, с которым связан скандал 2014 года. Компания ООО «Технологии строительства и торговли» заключила с мэрией контракт на отлов бездомных животных и содержала их в построенном на пустыре пункте, причем в чудовищных условиях. Тогда же там случилась вспышка собачьей чумы, инфекция распространилась по всему городу. С того времени о приюте никакой информации нет. Официальных данных о нем найти не удалось.
Город55 продолжит следить за развитием событий.