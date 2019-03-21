Житель Омска нашел на своей даче кладбище домашних животных

По его словам, в питомнике не отрицают свою причастность. После того как он начал возмущаться, к мужчине пришла хозяйка приюта с извинениями и пообещала выкопать трупы. Однако он считает, что этого недостаточно - на даче поселилась семья с четырьмя детьми, которые могли наткнуться на мертвых животных. Кроме того, он сам держит трех шарпеев и теперь боится, что они заразятся.