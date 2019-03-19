Под Омском продается самый дешевый дом в стране

По данным «Российской газеты», по самой доступной в России цене можно купить дом в Марьяновском районе Омской области. Хозяин просит за жилище 40 тыс. рублей. Строительство объекта площадью 150 кв. м еще не завершили, но владелец заверил, что с документами все в порядке и к дому подведены газ и вода.