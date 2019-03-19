Под Омском продается самый дешевый дом в стране

Posted 19 марта 2019, 10:26
Published 19 марта 2019, 10:26
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
По данным «Российской газеты», по самой доступной в России цене можно купить дом в Марьяновском районе Омской области. Хозяин просит за жилище 40 тыс. рублей. Строительство объекта площадью 150 кв. м еще не завершили, но владелец заверил, что с документами все в порядке и к дому подведены газ и вода.
Автор объявления согласен на обмен: недостроенное жилище мужчина готов отдать за автомобиль с четырехколесным приводом, выпущенным не раньше 2010 года.
На 5 тыс. дороже жилье можно купить на окраине Челябинска. За дачный домик площадью 14 кв. м владелец просит 45 тыс. рублей. За коттедж в Кемеровской области на берегу реки просят столько же, но владельцы готовы пойти на уступки.