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Posted 19 марта 2019, 10:26

Published 19 марта 2019, 10:26

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Под Омском продается самый дешевый дом в стране

Под Омском продается самый дешевый дом в стране

19 марта 2019, 10:26
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Омск сегодня
Мониторинг объявлений в интернете показал, где в России можно купить самое дешевое жилище.

По данным «Российской газеты», по самой доступной в России цене можно купить дом в Марьяновском районе Омской области. Хозяин просит за жилище 40 тыс. рублей. Строительство объекта площадью 150 кв. м еще не завершили, но владелец заверил, что с документами все в порядке и к дому подведены газ и вода.

Автор объявления согласен на обмен: недостроенное жилище мужчина готов отдать за автомобиль с четырехколесным приводом, выпущенным не раньше 2010 года.

На 5 тыс. дороже жилье можно купить на окраине Челябинска. За дачный домик площадью 14 кв. м владелец просит 45 тыс. рублей. За коттедж в Кемеровской области на берегу реки просят столько же, но владельцы готовы пойти на уступки.

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