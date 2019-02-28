Мусорные итоги месяца: завышенный норматив и претензии Роспотребнадзора к «Магниту»

Posted 28 февраля 2019, 09:48
Published 28 февраля 2019, 09:48
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Прошло два месяца, как в Омске официально стартовала мусорная реформа. В первый месяц нового года выяснилось, что Омск практически провалил переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Был определен региональный оператор, новосибирская компания «Магнит», но ни тарифов на мусор, ни согласованной документации на работу с отходами разработать не успели.
В феврале поползли слухи о возможном расторжении контракта с «Магнитом». У омского Роспотребнадзора к регоператору появились претензии. Тарифное дело РЭК до сих пор не открыто, но уже заговорили о завышенных нормативах на вывоз мусора.
Подробнее о том, что происходило в феврале на ниве мусорной реформы, в материале Город55.
Контракт с «Магнитом» действует, переноса мусорной реформы не будет
Неожиданная новость о переносе на 2020 год мусорной реформы в Омске оказалась фальшивкой. Весть об отмене озвучили федеральные СМИ. Якобы связано это с тем, что у нас и еще в восьми субъектах РФ расторгнуты договоры с региональными операторами.
Омское Минприроды тут же выпустило опровержение – регоператор «Магнит» продолжает работать, беспокоиться не о чем, к 1 апреля в платежках омичей появятся новые суммы за вывоз мусора.
У «Магнита» нет ни проекта санитарной зоны, ни лицензии на обращение с ТКО
Между тем, как выясняется, у регоператора не совсем все идет по плану и к 1 апреля компания вряд ли заработает в полную силу. Свои требования выдвинуло региональное управление Роспотребнадзора. Оказывается, у «Магнита» отсутствует проект санитарной зоны, запущенного в опытную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Кировском округе. Не ясно, куда они будут вывозить и как утилизировать непереработанный мусор.
Без данного проекта невозможно получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам зданий и оборудования, которое будет применяться для обработки и утилизации мусора. В свою очередь отсутствие заключения не дает права на получение лицензии на обращение с ТКО.
С учетом временных рамок, задаваемых законодательством на рассмотрение обращений, у «Магнита» вряд ли получится уладить все вопросы с документацией до 1 апреля. Ведь только рассмотрение запроса на лицензию в Роспотребнадзоре занимает месяц, а еще омская РЭК должна запустить тарифное дело и рассчитать платеж для омичей, на что законом отводится до двух месяцев.
Мусорный тариф может быть понижен
19 февраля «Магнит» впервые признал завышенным и заговорил о возможном пересчете норматива на мусор для омичей. Напомним, в январе в Омске широко обсуждался норматив накопления ТКО, от которого во многом будет зависеть плата за вывоз мусора. Тогда, к примеру, омичам, проживающим в многоквартирных домах, регоператор объявил объем выработки мусора в размере 2,19 кубометра на одного человека в год.
Кстати, свою позицию по поводу мусорной реформы высказал президент РФ Владимир Путин. В своем послании Федеральному Собранию он заявил о том, что нельзя все сводить к росту платы за мусор. «Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от «мутных» структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли».
Спустя почти два месяца после начала реформы «Магнит» объявил, что считает норматив на мусор необоснованно завышенным. Для всех жителей, но в первую очередь для жителей сельских поселений. «Навоз, ботва с огорода, строительные палки — это не ТКО, но в селах это посчитали как отходы и получился высокий норматив», - сказал гендиректор «Магнита» Сергей Шевченко.
Представитель регоператора добавил, что пересмотр нормативов еще обсуждается. Но пока новые замеры не произведены, расчеты с населением запустят по старым мусорным нормативам.
Для реформы может не хватить мусорных контейнеров
Мусорная тема попала в февральскую повестку городских депутатов. На заседании профильного комитета депутаты заслушали доклад представителей мэрии и регоператора о подготовке площадок накопления мусора. С этим направлением также не все в порядке. Примерно половина всех площадок установлены с нарушением требований. На части из них не хватает специальных мусорных контейнеров.
По расчетам муниципалитета, Омску для оснащения 842 первичных точек накопления требуется 1684 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м. В России всего два производителя таких мусорных баков и может получиться так, что нам их просто не хватит.
Регоператор нанял себе в помощь управляющую компанию
Последняя новость месяца на мусорную тему – заключение пятилетнего контракта между региональным оператором «Магнит» и ханты-мансийской компанией «Стандарт рециклинг групп». По договору, «Стандарт рециклинг групп» станет главным исполнительным органом «Магнита». То есть будет управлять всеми мусорными процессами в Омске. Цена контракта — 150 млн рублей, а за особые заслуги заложена возможность получения годового бонуса в размере 15% от выручки.