Мусорные итоги месяца: завышенный норматив и претензии Роспотребнадзора к «Магниту»

Между тем, как выясняется, у регоператора не совсем все идет по плану и к 1 апреля компания вряд ли заработает в полную силу. Свои требования выдвинуло региональное управление Роспотребнадзора. Оказывается, у «Магнита» отсутствует проект санитарной зоны, запущенного в опытную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Кировском округе. Не ясно, куда они будут вывозить и как утилизировать непереработанный мусор.