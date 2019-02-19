Омичей ожидает похолодание до -23, снегопады и метель

В четверг, 21 февраля, ночная температура опустится до -10...-15 градусов, при прояснении похолодает до -23 градусов. Дневная температура воздуха составит -5..-10 градусов. Скорость юго-западного ветра ночью достигнет 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Местами пройдет небольшой снег, днем с метелью.