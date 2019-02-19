Омичей ожидает похолодание до -23, снегопады и метель

Posted 19 февраля 2019, 00:34
Published 19 февраля 2019, 00:34
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 19 февраля, в Омске дневная температура составит -1...-6 градусов. Скорость южного, юго-восточного ветра достигнет 5-10 м/с. Пройдет снег.
В среду, 20 февраля, ночью похолодает до -8...-13 градусов, днем столбик термометра покажет -2...-7 градусов. Скорость южного, юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Пройдет небольшой снег.
В четверг, 21 февраля, ночная температура опустится до -10...-15 градусов, при прояснении похолодает до -23 градусов. Дневная температура воздуха составит -5..-10 градусов. Скорость юго-западного ветра ночью достигнет 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Местами пройдет небольшой снег, днем с метелью.