Омские власти объявили повторный аукцион на строительство дороги на Левом берегу

По данным госзакупок, на этот раз на реконструкцию автодороги от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская, ул. Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета подрядчику предлагают те же 825,2 млн рублей. Деньги будут выделены из местного бюджета.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 марта этого года. Электронный аукцион на определение подрядной организации состоится 11 марта.
Отметим, что прошлые торги состоялись неделю назад и были признаны несостоявшимися. Сумма прошлого аукциона не привлекла ни одну организацию.
Проект строительства дублера улицы 70 лет Октября одобрили еще в 2016 году. Протяженность дороги-дублера 70 лет Октября составит более 4 км. Магистраль будет оборудована парковочными площадками, велодорожками и ливневками, а также будет расширена до четырех полос.