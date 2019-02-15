Омские власти объявили повторный аукцион на строительство дороги на Левом берегу

По данным госзакупок, на этот раз на реконструкцию автодороги от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская, ул. Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета подрядчику предлагают те же 825,2 млн рублей. Деньги будут выделены из местного бюджета.