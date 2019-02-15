Город55
ГлавноеВсе новости
Омские власти объявили повторный аукцион на строительство дороги на Левом берегу

Омские власти объявили повторный аукцион на строительство дороги на Левом берегу

15 февраля 2019, 19:09
Фото: скриншот yandex.ru/map
Департамент строительства Омска объявил повторный аукцион на строительство дороги-дублера 70 лет Октября на Левом берегу.

По данным госзакупок, на этот раз на реконструкцию автодороги от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская, ул. Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета подрядчику предлагают те же 825,2 млн рублей. Деньги будут выделены из местного бюджета.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 марта этого года. Электронный аукцион на определение подрядной организации состоится 11 марта.

Отметим, что прошлые торги состоялись неделю назад и были признаны несостоявшимися. Сумма прошлого аукциона не привлекла ни одну организацию.

Проект строительства дублера улицы 70 лет Октября одобрили еще в 2016 году. Протяженность дороги-дублера 70 лет Октября составит более 4 км. Магистраль будет оборудована парковочными площадками, велодорожками и ливневками, а также будет расширена до четырех полос.

#Новости#Дороги#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18