В Омске на митинге 1 июля со сцены выгнали сторонников Навального

Начало митинга было анонсировано на 12:00, и к этому моменту все подъезды к СКК им. Блинова, все близлежащие парковки и дворы оказались заставлены машинами. На огороженную территорию запускали в трех местах: в двух проходах стояли рамки с металлодетекторами и по пять-семь полицейских (здесь стояли длинные очереди), в третьем проходе дежурили два сержанта полиции (очереди не было). Позже омский блогер Владимир Лифантьев, сославшись на «рамочный подсчет», расскажет СМИ, что на митинге присутствовало не менее 5 тыс. человек.