В Омске на митинге 1 июля со сцены выгнали сторонников Навального

Главным наглядным отличием этого митинга от оппозиционных протестов последнего года можно считать возраст участников. Если здесь и были школьники, то единицы, они терялись в седине большинства митингующих.
Подавляющая часть протеста состояла из людей пенсионного и предпенсионного возраста.
Начало митинга было анонсировано на 12:00, и к этому моменту все подъезды к СКК им. Блинова, все близлежащие парковки и дворы оказались заставлены машинами. На огороженную территорию запускали в трех местах: в двух проходах стояли рамки с металлодетекторами и по пять-семь полицейских (здесь стояли длинные очереди), в третьем проходе дежурили два сержанта полиции (очереди не было). Позже омский блогер Владимир Лифантьев, сославшись на «рамочный подсчет», расскажет СМИ, что на митинге присутствовало не менее 5 тыс. человек.
На 17:00 это самый массовый антипенсионный митинг в России.
Первые ряды митингующих держали одинаковые по оформлению и лозунгам плакаты. Были и авторские транспаранты. Большинство из них сводилось к требованию отмены пенсионной реформы. Некоторые носили антикоррупционный характер.
Организаторами митинга стали представители оппозиционных партий. Выступали по очереди. Основное требование — отмена повышения пенсионного возраста россиян. И.о. первого секретаря омского обкома КПРФ Андрей Алехин заявил, что сегодняшний протест — только начало. Основная акция, по его словам, пройдет 28 июля, когда во всероссийском митинге смогут участвовать города, где сегодня проходит чемпионат мира по футболу (сегодня протесты там не проводились).
Общественник, председатель регионального отделения «Парнас» Игорь Басов заявил, что 8 июля здесь же, на площади у СКК имени Блинова, пройдет митинг за отставку правительства РФ.
Конфликт с «навальновцами»
Еще на этапе организации митинга сторонники Алексея Навального подавали в мэрию уведомление о проведении собственного шествия. По утверждению их штаба, им отказали, сославшись на согласованный митинг у СКК им. Блинова. В социальных сетях тиражировалось видео, где Навальный приглашал омичей на согласованный митинг к СКК им. Блинова.
Непонятно, какие были договоренности между организаторами митинга и штабом Навального, но сегодня в ходе митинга координатора омского штаба Ольгу Картавцеву силой вытолкнули со сцены. До того, как у нее выхватили микрофон, Картавцева успела выступить с критикой в отношении организаторов, заявив, что на мероприятии «плохой звук». Выталкивая со сцены Картавцеву, организаторы призывали на помощь полицию, но в итоге справились сами. Насколько известно ИА «Город55», координатор штаба Навального в Омске не была задержана.
К происходящему на сцене митингующие в целом отнеслась спокойно. Несколько человек в толпе пытались завести публику на дополнительный протест, они освистывали организаторов, требовали предоставить Картавцевой возможность высказаться, но толпа их не поддержала.
Кандидаты в губернаторы
На митинге выступили три кандидата в губернаторы Омской области. Первый — депутат Горсовета Алексей Ложкин. Он рассказал, что в Омской думе 5 июля пройдет заседание, на котором депутаты должны высказаться в поддержку реформы. Ложкин настаивает на поименном голосовании.
Второй — кандидат в губернаторы Вячеслав Сибирский. На митинг он пришел в сопровождении политолога Ивана Жукова.
В завершение митинга на сцене появилась третий кандидат в губернаторы Ирина Дроздова. Весь митинг она простояла в первых рядах толпы. В руках держала свой старый плакат, который в 2011 году был прикреплен к стене ее дома в Верхнем Карбуше. Тогда Дроздова провела голодовку за отставку губернатора Леонида Полежаева.
Прочее
Примерно половина собравшихся — та, что стояла ближе к сцене, в ходе всего мероприятия чутко реагировала на заявления организаторов, вторила выкрикам выступающих.
Другая часть — та, что стояла дальше от сцены, из-за слабой слышимости поддерживала лишь те лозунги, которые скандировали первые ряды. В остальное время люди вели праздные разговоры.
— Меня Игорек еще в институте звал в полицию, я же нет, говорю, я под погонами не могу, — крупный мужчина Сергей пытался найти в молодом сержанте полиции из оцепления собеседника. — А сейчас, думаю, зря я — надо было. У тебя же пенсия в 40 [лет].
— Ну, — ответил молодой сержант, не поднимая глаз, — сейчас еще пять добавят.
— Да ладно!
— Не знаю.
---
— А она из-за погоды позже на нерест пошла, — говорил мужчина с редкими черными волосами и седыми уже усами. — У нее, похоже, еще жор не сошел.
— Да? Я ходил позавчера, по нулям, — отвечал ему второй, по виду чуть младше. У него на шее сидел ребенок лет четырех.
— Мы на той неделе поднялись по Омке…
— Референдум! Ре-фе-рен-дум! — скандировали митингующие, стоявшие ближе к сцене.
— … по Омке, — чуть громче продолжал седоусый, — шесть килограммов нащелкал. Ре-фе-рен-дум! Ре-фе-рен-дум! Вот такие, а одна щучка попалась на три килограмма.
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— О! Привет! А ты как здесь? Я думал, ты уже на пенсии.
— Еще нет. Рассчитываю не дожить.
— Актуальная шутка. Чем сейчас занимаешься? Слышал, что в кришнаиты подался. Практикуешь?
— Что практикую? Я атеист. Практикую, так сказать, атеизм.
— Медитацию практикуешь?
— Конечно. Я и сейчас в медитации. С тобой говорю, а сам в трансцендентном.
— Где?
— В трансцендентном. Там не то что в России — пенсии вообще нет.
Источник: ИА «Город55»