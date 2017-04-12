В Омске из-за выбросов введен особый режим

Напомним, сегодня утром в интервале от 8 до 10 часов от омичей поступало большое количество жалоб на установившейся в городе резкий запах. Сообщение от горожан поступали с различных районов.



На четверг, 13 апреля, специалистами ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздуха.