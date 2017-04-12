В Омске из-за выбросов введен особый режим

Сегодня, 12 апреля, в Омске введен режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия), информация об этом передана 18 предприятиям города, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Согласно наблюдениям омского гидрометцентра, сегодня в городе зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. С 11:00 до 18:00 прогнозируются неблагоприятные метеорологические для рассеивания вредных примесей условия. При режиме НМУ предприятиям запрещаются растопки, погрузочно-разгрузочные и прочие работы.
В настоящее время контроль за соблюдением режима НМУ осуществляется Росприроднадзором в отношении предприятий федерального государственного экологического надзора, а также Министерством природных ресурсов и экологии Омской области в отношении предприятий регионального государственного экологического надзора.
По предприятиям, которые относятся к региональному надзору, министерством начато административное расследование. Кроме того, в Минприроды РФ направлено обращение о дооснащении ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» оборудованием, необходимым для оперативного выявления загрязняющих веществ.
Кроме того, по поручению губернатора Омской области прорабатывается вопрос о приобретении и установке в Советском административном округе дополнительного стационарного автоматизированного поста наблюдения, а также газоанализаторов, дающих возможность устанавливать весь спектр загрязняющих веществ.
Напомним, сегодня утром в интервале от 8 до 10 часов от омичей
На четверг, 13 апреля, специалистами ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздуха.
Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов
Источник: ИА «Город55»