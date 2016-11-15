В США нашли замену нападающему Дереку Рою, покинувшему Авангард

Согласно сведениям издания, хоккеист может заменить в омском клубе канадца Дерека Роя, ушедшего в челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне 31-летний Дэвид Бут к данному моменту так и не сумел найти себе команду, ранее у нападающего не получилось пройти просмотр в клубе «Анахайм Дакс». В прошлом сезоне форвард защищал цвета владивостокского «Адмирала», за который американец провел 28 игр, записав на свой лицевой счет 6 шайб и 10 голевых передач.