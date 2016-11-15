В США нашли замену нападающему Дереку Рою, покинувшему Авангард

В ближайшее время состав омского «Авангарда» может пополнить фактурный американский нападающий Дэвид Бут, сообщает издание «
Согласно сведениям издания, хоккеист может заменить в омском клубе канадца Дерека Роя, ушедшего в челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне 31-летний Дэвид Бут к данному моменту так и не сумел найти себе команду, ранее у нападающего не получилось пройти просмотр в клубе «Анахайм Дакс». В прошлом сезоне форвард защищал цвета владивостокского «Адмирала», за который американец провел 28 игр, записав на свой лицевой счет 6 шайб и 10 голевых передач.
Фактурный нападающий, рост которого составляет 183 сантиметра, вес – 96 килограммов, ранее выступал в НХЛ в составе команд «Флорида Пантерз», «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мейпл Лифс».
Кроме того, Дэвид Бут дважды в составе сборной США по хоккею становился обладателем золотых медалей чемпионатов мира 2002 и 2004 годов.
Фото: theprovincepodcasts.com