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Завалы

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2024
В процессе разбора завалов в «Крокус сити холле» число жертв теракта выросло до 133
Работы на месте происшествия продолжаются.
23 марта, 13:44
Уже 115 жертв. При разборе завалов в «Крокус сити холле» нашли новые тела погибших
23 марта, 10:23
2022
Омские спасатели собираются лезть под плиты разрушенного дома в Нефтяниках
Сотрудники МЧС хотят полностью исключить вероятностью нахождения людей под завалами.
12 августа 2022, 13:27

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