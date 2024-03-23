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Разбор завалов

В процессе разбора завалов в «Крокус сити холле» число жертв теракта выросло до 133

23 марта 2024, 13:44
Фото: МЧС России
Разбор завалов
Работы на месте происшествия продолжаются.

В следкоме России сообщили актуальное число погибших в результате трагедии в концертном зале «Крокус сити холл». Во время разбора завалов спасатели нашли новые тела, таким образом сейчас насчитывается уже 133 жертвы теракта.

Поисковые работы на месте происшествия пока продолжаются. Они могут занять еще несколько дней.

Ранее в связи с событиями в Подмосковье к россиянам обратился президент Владимир Путин. 24 марта он объявил днем общенационального траура.

Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное
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#Происшествия#Следственный комитет#Россия#Стрельба#МЧС#Новости#Погибшие#Завалы#Теракт#Юлия Истомина#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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