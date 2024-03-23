В процессе разбора завалов в «Крокус сити холле» число жертв теракта выросло до 133

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В следкоме России сообщили актуальное число погибших в результате трагедии в концертном зале «Крокус сити холл». Во время разбора завалов спасатели нашли новые тела, таким образом сейчас насчитывается уже 133 жертвы теракта.
Поисковые работы на месте происшествия пока продолжаются. Они могут занять еще несколько дней.
Ранее в связи с событиями в Подмосковье к россиянам обратился президент Владимир Путин. 24 марта он объявил днем общенационального траура.