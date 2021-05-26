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Трубы-2. Борьба за сокращение выбросов
Город55 ведет новый проект. Мы решили разобрать по косточкам планы омских предприятий по исполнению федерального проекта «Чистый воздух».
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2022
«Омский каучук» не смог продлить сроки в деле о вредных выбросах в атмосферу
28 апреля, 09:30
Росприроднадзор сообщил результаты проверок «Омскводоканала» и «Омского каучука»
25 апреля, 09:30
«Омскводоканал» включат в проект «Чистый воздух»
14 апреля, 10:21
Выбросы. Планы по сокращению — нестыковки новой программы омской ТГК-11
28 января, 12:57
2021
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «ОмскВодоканал»
26 мая 2021, 16:32
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Омсктехуглерод»
30 апреля 2021, 10:18
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Омск РТС»
29 апреля 2021, 15:10
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Омсктрансмаш»
23 апреля 2021, 10:32
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Полиом»
16 апреля 2021, 09:38
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Сатурн»
15 апреля 2021, 09:09
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Омскшина»
13 апреля 2021, 11:14
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «Омский каучук»
12 апреля 2021, 09:40
Выбросы. Планы по сокращению - два года спустя – Омский НПЗ
8 апреля 2021, 11:53
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя — «ТГК-11»
1 апреля 2021, 14:51
Выбросы. Планы по сокращению — два года спустя
31 марта 2021, 14:27
Новые выбросы. В омском воздухе обнаружили опасное вещество
25 марта 2021, 07:00
Не опять, а снова. Стало известно, когда омичи дышали хлоридом водорода
16 марта 2021, 09:13
Город55 запустил систему мониторинга выбросов в Омске
15 марта 2021, 14:54
2019
Выбросы. Планы по сокращению — итоги
2 декабря 2019, 12:52
Выбросы. Планы по сокращению — «Омский каучук»
16 ноября 2019, 11:00