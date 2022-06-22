Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города

Город55 направил запросы предприятиям-участникам федерального проекта «Чистый воздух», а также «ОмскВодоканалу», чтобы выяснить, одобряет ли их руководство инициативу Рашида Исмаилова и готово ли подключиться к системному озеленению города.
Согласились
Так, на машиностроительном заводе «Омсктрансмаш» эту идею только поприветствовали.
«АО „Омский завод транспортного машиностроения“, безусловно, готово поддержать инициативу в системном озеленении Омска, приобрести и высадить на территории города 100 саженцев», — сообщили Городу55 в ответ на запрос.
На омском нефтеперерабатывающем заводе рассказали, что предприятие ответственно относится к вопросам экологии, последовательно снижая общее воздействие на окружающую среду. И отметили, что экологические преобразования не ограничивается территорией завода.
«На протяжении многих лет ОНПЗ поддерживает проекты по благоустройству и озеленению города. Проведение экологических акций — значимое направление деятельности предприятия в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“. При поддержке завода в этом году было высажено более 300 деревьев и кустарников. А до конца 2022 предприятие планирует организовать высадку еще около 1000 крупномерных деревьев на территории Омска», — сообщили Городу55 в пресс-службе ОНПЗ.
Руководство АО «ТГК-11» также дало согласие на участие в озеленении Омска. На предприятии отметили, что являются постоянным участником мероприятий федерального и регионального уровня по реализации экологических акций на территории города.
«Компания активно поддерживает различные экологические проекты и сама становится их инициатором. Выступает благотворителем, привлекает большое количество волонтеров из числа сотрудников», — сообщили в ТГК-11.
В компании отметили, что работы были проведены и в прошлом году, а в 2022 сотрудники ТГК-11 поддержали волонтерское движение «Омск — город сад». На Иртышской набережной горожане высадили свыше двух тысяч деревьев и кустарников, из этого числа — 450 были предоставлены АО «ТГК — 11». А в мае текущего года Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» при поддержке ТГК-11 была проведена акция по посадке деревьев и кустарников в рамках проекта «Город — сад». В ходе этой акции удалось высадить 166 саженцев.
ООО «Полиом» так же является активным участником озеленения мегаполиса, уверяют в пресс-службе предприятия. Так, в марте текущего года завод и министерство природных ресурсов и экологии Омской области заключили соглашение об озеленении силами предприятия территорий, определенных администрацией города.
«Первые работы в рамках достигнутых договоренностей прошли весной. Накануне Дня химика работники Омского завода полипропилена вместе с партнерами посадили 100 полутораметровых саженцев липы сердцевидной на территории ПкиО „Советский“. Именно эту площадку предложила администрация города. Кроме того, в апреле работники предприятия высадили 50 саженцев дуба на территории, прилегающей к заводу. Еще 50 деревьев будут посажены силами предприятия осенью. Всего в 2022 году планируется высадить 200 деревьев в честь 200-летия региона», — сообщили на «Полиоме».
В Первой грузовой компании ответили, что ответственно относятся к вопросам экологии и поддерживают разные экологические активности в городах, где расположены предприятия ПГК, в том числе и в Омске. Кроме того, зачастую сами становятся инициаторами мероприятий в этом направлении.
«Мы регулярно проводим субботники, высаживаем деревья и цветы. Например, в прошлом году ПГК высадила ели на территории промывочно-пропарочной станции (ППС) „Комбинатская“. Мы примем активное участие в озеленении Омска в 2022 году, высадим деревья на выбранных городом площадках. Между ПГК и Министерством природных ресурсов и экологии Омской области заключено соглашение об экологическом партнерстве, которое подразумевает озеленение территорий, определенных администрацией города, до 2025 года. В рамках участия в данной программе мы планируем посадить несколько десятков деревьев в городе», — ответили в пресс-службе ПГК.
Пока воздержались
В пресс-службе группы компаний «Титан», в которую входит «Омский каучук», отметили, что инициативу по озеленению Омска в целом предприятие поддерживает, однако перед тем, как давать ответ, необходимо обсудить все детали с инициаторами.
«ГК „Титан“ всегда приветствует инициативу по озеленению Омска, в том числе ежегодно высаживает деревья как на территории завода „Омский каучук“, так и на прилегающих территориях и Севере Ветеранов. За текущий год на территории завода уже высажено около 50 саженцев, еще столько же планируется высадить до конца года. Закуплено 15 тысяч саженцев однолетних цветов, 20 молодых деревьев растут на прилегающей к заводу территории. Также в городском Сквере Ветеранов в этом году уже высадили 15 саженцев, еще 15 планируется. Среди них ели, сосны, рябины, дубы. Таким образом, ГК „Титан“ системно занимается озеленением. Сотрудники ежегодно принимают участие в городских субботниках и экологических акциях. Объемы озеленения, а также территории для проведения дополнительных работ необходимо обсуждать отдельно, совместно с инициаторами и руководством компании», — ответили в ГК «Титан».
На заводе «Сатурн» Городу55 ответили, что пока никаких официальных предложений по поводу инициативы Рашида Исмаилова не получали. Руководство готово его рассмотреть, как только оно поступит.
Не поддержали/не ответили
Некоторые предприятия сообщили об отсутствии финансовой возможности поддержать предложение Рашида Исмаилова. При этом там отметили — финансовые трудности не означают, что вклад в экологию и благополучие города не вносится.
«Деятельность омского водоканала регулируется государством, и все расходы включены в производственную и инвестиционную программу предприятия. Кроме того, рост тарифов ежегодно ограничен индексом платы граждан, в связи с чем Региональной энергетической комиссией Омской области не принимаются даже обоснованные операционные затраты предприятия, при этом все соцпрограммы полностью исключены», — сообщили в Росводоканал Омск.
Сложившиеся условия, говорят в пресс-службе, не позволяют «Росводоканалу Омск» поддержать инициативу Исмаилова, но при этом сотрудники компании активно принимают участие в других мероприятиях и неравнодушны к чистому воздуху и красивому виду. Так, например, в минувшую субботу сотрудники компании занимались очисткой берега озера Чередовое.
В «Омсктехуглероде» тоже не поддержали инициативу Исмаилова. Предприятие предоставило Городу55 ответ на запрос и попросило привести его дословно.
«Добрый день! В ответ на ваш запрос № 03102021 сообщаем: Реагировать на пустословие ноунеймов, являющихся составной частью инфраструктуры паразитирования на экологических проблемах, не считаем необходимым. Участие в розыгрыше пиар-акций с нулевым природоохранным эффектом не входит в круг наших интересов. Что касается озеленения, то вы абсолютно не обладаете никакой информации касательно многолетних программ, реализуемых „Омсктехуглеродом“. Засим до свидания. Даем право на публикацию нашего ответа, но при условии, что он будет обнародован без купюр».
Отметим, после этого Город55 запросил у «Омсктехуглерода» информацию о программах озеленения, но ответа к моменту публикации данного материала не получил.
Также на запрос о поддержке инициативы Рашида Исмаилова не ответили: «Омскшина» и «Омские распределительные тепловые сети».