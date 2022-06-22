Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города

В компании отметили, что работы были проведены и в прошлом году, а в 2022 сотрудники ТГК-11 поддержали волонтерское движение «Омск — город сад». На Иртышской набережной горожане высадили свыше двух тысяч деревьев и кустарников, из этого числа — 450 были предоставлены АО «ТГК — 11». А в мае текущего года Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» при поддержке ТГК-11 была проведена акция по посадке деревьев и кустарников в рамках проекта «Город — сад». В ходе этой акции удалось высадить 166 саженцев.