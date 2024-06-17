Соревнование

Быстрее всех в мире. Жительница Кузбасса победила на играх БРИКС в спортивной ходьбе

Рейхан Каграманова из Новокузнецка победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на играх БРИКС и установила новый рекорд текущего сезона.