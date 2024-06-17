Соревнование

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2024
Быстрее всех в мире. Жительница Кузбасса победила на играх БРИКС в спортивной ходьбе
Рейхан Каграманова из Новокузнецка победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на играх БРИКС и установила новый рекорд текущего сезона.
17 июня, 09:08
2023
В Омске команды спасателей на скорость вытаскивали переломанных людей из ДТП
6 команд раз за разом вытаскивали «тяжелых» пострадавших из горящих автомобилей. И снимали происходящее на видео.
30 марта 2023, 11:41

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