Быстрее всех в мире. Жительница Кузбасса победила на играх БРИКС в спортивной ходьбе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Новокузнецкая спортсменка Рейхан Каграманова победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на Играх БРИКС, которые сейчас проходят в Казани, об этом пишет «Сибдепо».
Каграманова преодолела 10 километровую дистанцию за 41 минуту 57.8 секунд, что позволило ей обновить мировой рекорд текущего сезона и завоевать золотую медаль.
Спортсменка является воспитанницей городской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, ее тренеры — Анатолий Каракулов и Наталья Логачева.