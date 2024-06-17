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Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Жительница Кузбасса стала лучшей в мире в соревнованиях по спортивной ходьбе

Быстрее всех в мире. Жительница Кузбасса победила на играх БРИКС в спортивной ходьбе

17 июня 2024, 09:08
Фото: 1MI

Жительница Кузбасса стала лучшей в мире в соревнованиях по спортивной ходьбе

Рейхан Каграманова из Новокузнецка победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на играх БРИКС и установила новый рекорд текущего сезона.

Новокузнецкая спортсменка Рейхан Каграманова победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на Играх БРИКС, которые сейчас проходят в Казани, об этом пишет «Сибдепо».

Каграманова преодолела 10 километровую дистанцию за 41 минуту 57.8 секунд, что позволило ей обновить мировой рекорд текущего сезона и завоевать золотую медаль.

Спортсменка является воспитанницей городской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, ее тренеры — Анатолий Каракулов и Наталья Логачева.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Соревнования#Спортивные соревнования#Новости#Соревнование#Спортивные мероприятия#Олимпийский спорт#Игры БРИКС#Ходьба
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