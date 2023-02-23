В Омске хотят сделать магистральными еще несколько муниципальных маршрутов

Ранее мы писали, что до магистрального уровня собираются «подтянуть» автобусный маршрут № 33 (ул. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная). Из опубликованного проекта ясно, что рядом с ним встанут еще автобусные маршруты № 22, 29, 45, 69, 95, 110, 24, 61 и 109. Перечень магистральных троллейбусов в проекте следующий: № 2, 3, 4, 15, 16 и 67.