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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Омске хотят сделать магистральными еще несколько муниципальных маршрутов

23 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Работа в рамках утверждения новой транспортной сети Омска продолжается. Выяснилось, какие еще автобусные и троллейбусные маршруты собираются «подтянуть» до магистрального уровня.

Администрация Омска опубликовала у себя на сайте проект постановления, касающийся регулярных пассажирских перевозок.

Ранее мы писали, что до магистрального уровня собираются «подтянуть» автобусный маршрут № 33 (ул. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная). Из опубликованного проекта ясно, что рядом с ним встанут еще автобусные маршруты № 22, 29, 45, 69, 95, 110, 24, 61 и 109.  Перечень магистральных троллейбусов в проекте следующий: № 2, 3, 4, 15, 16 и 67.

Отметим, что интервал движения на магистральном маршруте в часы-пик предполагается максимум — 10-минутный. Так же и «заходить на базу» магистральный транспорт будет позже других регулярных маршрутов.

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#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Троллейбусы#Магистральный маршрут#Маршрутная сеть#Проект постановления#Мэрия#Общество#Город#Новости#Омск#Дарья Зыкова
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