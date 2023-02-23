В Омске хотят сделать магистральными еще несколько муниципальных маршрутов

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Администрация Омска опубликовала у себя на сайте проект постановления, касающийся регулярных пассажирских перевозок.
Ранее мы писали, что до магистрального уровня собираются «подтянуть» автобусный маршрут № 33 (ул. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная). Из опубликованного проекта ясно, что рядом с ним встанут еще автобусные маршруты № 22, 29, 45, 69, 95, 110, 24, 61 и 109. Перечень магистральных троллейбусов в проекте следующий: № 2, 3, 4, 15, 16 и 67.
Отметим, что интервал движения на магистральном маршруте в часы-пик предполагается максимум — 10-минутный. Так же и «заходить на базу» магистральный транспорт будет позже других регулярных маршрутов.