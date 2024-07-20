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Куратор

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Июль
Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко
20 июля, 03:42
Январь
В Омске задержали 16-летнего поджигателя, который действовал по наводке куратора
27 января, 06:56

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