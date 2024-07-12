Позвонили из «Центробанка». Жительница Алтая обманула омичку на 300 000 рублей

Калачинская межрайонная прокуратура изучила материалы уголовного дела о дистанционном мошенничестве. Установлено, что в декабре прошлого года с жительницей Калачинска связалась якобы сотрудница Центробанка и сообщила, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.