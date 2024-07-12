Позвонили из «Центробанка». Жительница Алтая обманула омичку на 300 000 рублей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Калачинская межрайонная прокуратура изучила материалы уголовного дела о дистанционном мошенничестве. Установлено, что в декабре прошлого года с жительницей Калачинска связалась якобы сотрудница Центробанка и сообщила, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.
Чтобы «спасти» свои деньги, женщина перевела их на банковский счет мошенников, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Правоохранители установили личность аферистки — ей оказалась жительница города Бийска в Алтайском крае.
Желая защитить права местной жительницы, калачинская межрайонная прокуратура направила в Бийский городской суд иск о взыскании с владелицы счета суммы ущерба. Суд полностью удовлетворил его.