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Позвонили из «Центробанка». Жительница Алтая обманула омичку на 300 000 рублей

12 июля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жительница Алтайского края обманула омичку на 300 000 рублей

Калачинская межрайонная прокуратура защитила права местной жительницы, которую обманула мошенница из другого региона.

Калачинская межрайонная прокуратура изучила материалы уголовного дела о дистанционном мошенничестве. Установлено, что в декабре прошлого года с жительницей Калачинска связалась якобы сотрудница Центробанка и сообщила, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.

Чтобы «спасти» свои деньги, женщина перевела их на банковский счет мошенников, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Правоохранители установили личность аферистки — ей оказалась жительница города Бийска в Алтайском крае.

Желая защитить права местной жительницы, калачинская межрайонная прокуратура направила в Бийский городской суд иск о взыскании с владелицы счета суммы ущерба. Суд полностью удовлетворил его.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Дистанционное мошенничество#Калачинская межрайонная прокуратура
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