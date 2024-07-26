Чехословацкие войска

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Июль
Мэрия Омска планирует продать памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
Здание оценили почти в 34,5 млн рублей.
26 июля, 10:46
Январь
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Вчера, 23 января, прошло заседание депутатов Омского горсовета. Решено расширить программу приватизации имущества города на текущий год.
24 января, 02:43

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