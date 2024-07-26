Мэрия Омска планирует продать памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Мэрия Омска планирует продать с аукциона памятник архитектуры регионального значения — доходный дом Гутермахера и Лермана 1900-х годов постройки. Распоряжение мэра города Сергея Шелеста от 25 июля опубликовали на сайте администрации. Здание расположено на улице 10 лет Октября, 44.
Памятник архитектуры оценили почти в 34,5 млн рублей. Выкупная стоимость участка составляет 2,5 млн рублей.
В 2015 здание признали объектом культурного наследия. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Сейчас помещения сдаются в аренду предпринимателям. В здании расположены караоке-бар, салоны красоты, пункт службы доставки, а также казенное учреждение «Аналитическое сопровождение».
В январе депутаты Горсовета внесли памятник архитектуры в программу приватизации на 2024 год.