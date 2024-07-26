Мэрия Омска планирует продать памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана

В 2015 здание признали объектом культурного наследия. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Сейчас помещения сдаются в аренду предпринимателям. В здании расположены караоке-бар, салоны красоты, пункт службы доставки, а также казенное учреждение «Аналитическое сопровождение».