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Здание располагается на улице 10 лет Октября

Мэрия Омска планирует продать памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана

26 июля 2024, 10:46
Фото: Яндекс Карты
Здание располагается на улице 10 лет Октября
Здание оценили почти в 34,5 млн рублей.

Мэрия Омска планирует продать с аукциона памятник архитектуры регионального значения — доходный дом Гутермахера и Лермана 1900-х годов постройки. Распоряжение мэра города Сергея Шелеста от 25 июля опубликовали на сайте администрации. Здание расположено на улице 10 лет Октября, 44.

Памятник архитектуры оценили почти в 34,5 млн рублей. Выкупная стоимость участка составляет 2,5 млн рублей.

В 2015 здание признали объектом культурного наследия. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Сейчас помещения сдаются в аренду предпринимателям. В здании расположены караоке-бар, салоны красоты, пункт службы доставки, а также казенное учреждение «Аналитическое сопровождение».

В январе депутаты Горсовета внесли памятник архитектуры в программу приватизации на 2024 год.

Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Продажа#Аренда#Культурное наследие#Приватизация#Чехословацкие войска#Оценка
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