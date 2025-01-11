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Posted 11 января, 04:16

Published 11 января, 04:16

Modified 11 января, 04:18

Updated 11 января, 04:18

Нейросеть оживила фото и показала зимние забавы омичей 80-летней давности

Зимние забавы 80-летней давности. Как отдыхали омичи в первой половине прошлого века

11 января 2025, 04:16
Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта.

Нейросеть оживила фото и показала зимние забавы омичей 80-летней давности

Кадры были сделаны на площади Дзержинского в 1942 году. Видео поделился бывший министр образования Омской области Иван Кротт.

Экс-министр образования, а ныне первый проректор ОмГПУ, Иван Кротт поделился в своем телеграм-канале необычным видео. Нейросеть оживила фотографии из Исторического архива Омской области. Кадры были сделаны более 80 лет назад.

«На снимках 1942 года — жизнь омичей и детские зимние забавы на площади Дзержинского. Архивные фотографии М. В. Горохова оживили с помощью нейросетей», — рассказал Иван Кротт.

Смотрим:

Ранее Иван Кротт также опубликовал подборку архивных фотографий. На снимках запечатлены новогодние гуляния. Кадры также датированы 1942 годом.

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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Омская область#ОмГПУ#Иван Кротт#Нейросеть#Телеграм-канал#Исторический архив
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