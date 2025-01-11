Зимние забавы 80-летней давности. Как отдыхали омичи в первой половине прошлого века

Posted 11 января, 04:16
Published 11 января, 04:16
Modified 11 января, 04:18
Updated 11 января, 04:18
Экс-министр образования, а ныне первый проректор ОмГПУ, Иван Кротт поделился в своем телеграм-канале необычным видео. Нейросеть оживила фотографии из Исторического архива Омской области. Кадры были сделаны более 80 лет назад.
«На снимках 1942 года — жизнь омичей и детские зимние забавы на площади Дзержинского. Архивные фотографии М. В. Горохова оживили с помощью нейросетей», — рассказал Иван Кротт.
Смотрим:
Ранее Иван Кротт также опубликовал подборку архивных фотографий. На снимках запечатлены новогодние гуляния. Кадры также датированы 1942 годом.