Экс-министр образования показал, как в Омске отмечали Новый год больше 80 лет назад

Несмотря на очень тяжелый, военный период, в 1942 году омичи смогли по-настоящему отметить Новый год: на кадрах можно заметить снежные скульптуры, созданные в духе тех событий и даже народных сказок, а также фигуры «гостей» из советского и зарубежного кинематографа. Кроме того, праздник не обошелся и без уже традиционных снежных горок и большой, городской елки.