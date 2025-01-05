Экс-министр образования показал, как в Омске отмечали Новый год больше 80 лет назад

Posted 5 января, 06:05
Published 5 января, 06:05
Modified 5 января, 06:07
Updated 5 января, 06:07
Иван Кротт, занявший пост первого проректора ОмГПУ после отставки с должности главы министерства образования, не прекратил «просветительской деятельности» в социальных сетях: сегодня на его странице «ВКонтакте» появился пост, посвященный новогоднему Омску.
Однако, как отмечается в публикации, между снимками из исторического архива региона и современностью лежит настоящая «пропасть» в 83 года, ведь в кадре оказались новогодние гуляния в сквере им. Дзержинского сразу, попавшие на пленку 2 января 1942 года.
Несмотря на очень тяжелый, военный период, в 1942 году омичи смогли по-настоящему отметить Новый год: на кадрах можно заметить снежные скульптуры, созданные в духе тех событий и даже народных сказок, а также фигуры «гостей» из советского и зарубежного кинематографа. Кроме того, праздник не обошелся и без уже традиционных снежных горок и большой, городской елки.
Напомним, ранее Город55 демонстрировал кадры новогоднего Омска с очень необычного ракурса — из космоса: уникальными снимками поделились представители Роскосмоса и космонавт Иван Вагнер.