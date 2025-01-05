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Posted 5 января, 06:05

Published 5 января, 06:05

Modified 5 января, 06:07

Updated 5 января, 06:07

Экс-министр образования Омской области поделился 80-летними снимками новогодних гуляний в Омске

Экс-министр образования показал, как в Омске отмечали Новый год больше 80 лет назад

5 января 2025, 06:05
Фото: gorod55.ru. Экс-министр образования Омской области поделился 80-летними снимками новогодних гуляний в Омске

Экс-глава минобра Омской области поделился 80-летними кадрами Нового года

Сюжет
Праздник
Подборка с необычными снимками из исторического архива Омской области появилась в социальных сетях Ивана Кротта.

Иван Кротт, занявший пост первого проректора ОмГПУ после отставки с должности главы министерства образования, не прекратил «просветительской деятельности» в социальных сетях: сегодня на его странице «ВКонтакте» появился пост, посвященный новогоднему Омску.

Однако, как отмечается в публикации, между снимками из исторического архива региона и современностью лежит настоящая «пропасть» в 83 года, ведь в кадре оказались новогодние гуляния в сквере им. Дзержинского сразу, попавшие на пленку 2 января 1942 года.

Кадры новогодних гуляний, сохранившееся в историческом архиве Омской области
Кадры новогодних гуляний, сохранившееся в историческом архиве Омской области. Фото: Страница Ивана Кротта в социальной сети (ВКонтакте/ivan_krott)

Несмотря на очень тяжелый, военный период, в 1942 году омичи смогли по-настоящему отметить Новый год: на кадрах можно заметить снежные скульптуры, созданные в духе тех событий и даже народных сказок, а также фигуры «гостей» из советского и зарубежного кинематографа. Кроме того, праздник не обошелся и без уже традиционных снежных горок и большой, городской елки.

Напомним, ранее Город55 демонстрировал кадры новогоднего Омска с очень необычного ракурса — из космоса: уникальными снимками поделились представители Роскосмоса и космонавт Иван Вагнер.

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#Илья Скобин#Омск#Новый год#Иван Кротт#Праздник#Исторический архив
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