Житель Омской области отправится под суд за татуировки со свастикой

Posted 25 декабря, 12:47
Published 25 декабря, 12:47
Modified 25 декабря, 12:51
Updated 25 декабря, 12:51
В Исилькульском суде зарегистрировали уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в демонстрации нацистской символики (ч.1 ст. 282.4 УК РФ).
На своей странице в соцсети мужчина опубликовал фотографии, на которых видно татуировки со свастикой на левом плече и мизинце левой руки. Показ символики нацистской Германии запрещен федеральными законами РФ.
Напомним, что в сентябре приговор за такое же преступление вынесли другому омичу. Он неоднократно выставлял фотографии с запрещенными символами в сети, а также нарисовал свастику на чужом автомобиле. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ.