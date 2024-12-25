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Posted 25 декабря, 12:47

Published 25 декабря, 12:47

Modified 25 декабря, 12:51

Updated 25 декабря, 12:51

Житель Омской области отправится под суд за татуировки со свастикой

Житель Омской области отправится под суд за татуировки со свастикой

25 декабря 2024, 12:47
Фото: 1MI.
Фотографии с такими тату житель Исилькульского района опубликовал в соцсети.

В Исилькульском суде зарегистрировали уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в демонстрации нацистской символики (ч.1 ст. 282.4 УК РФ).

На своей странице в соцсети мужчина опубликовал фотографии, на которых видно татуировки со свастикой на левом плече и мизинце левой руки. Показ символики нацистской Германии запрещен федеральными законами РФ.

Напомним, что в сентябре приговор за такое же преступление вынесли другому омичу. Он неоднократно выставлял фотографии с запрещенными символами в сети, а также нарисовал свастику на чужом автомобиле. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Нацизм#Нацистская символика#Уголовное#Свастика
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