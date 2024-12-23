Похитил почти 50 млн: в Омске «защитника» дольщиков будут судить за обман

Директор регионального Фонда обвиняется в незаконном получении оплаты за некачественные работы по проектной документации для строительства многоквартирных домов. Это нарушило права участников долевого строительства, а также причинило ущерб фонду на сумму более 47,3 млн рублей. Также известно, что он находился в сговоре с рядом обществ с ограниченной ответственностью.