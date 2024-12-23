gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 13:18

Published 23 декабря, 13:18

Modified 23 декабря, 13:44

Updated 23 декабря, 13:44

Похитил почти 50 млн: в Омске «защитника» дольщиков будут судить за обман

Похитил почти 50 млн: в Омске «защитника» дольщиков будут судить за обман

23 декабря 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Директора регионального Фонда защиты дольщиков обвиняют в получении оплаты за некачественную работу.

Следственное управление СК России по Омской области продолжает расследование уголовного дела против должностных лиц «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области» и регионального минстроя за злоупотребление полномочиями и халатность (ч. 1 ст. 201 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Директор регионального Фонда обвиняется в незаконном получении оплаты за некачественные работы по проектной документации для строительства многоквартирных домов. Это нарушило права участников долевого строительства, а также причинило ущерб фонду на сумму более 47,3 млн рублей. Также известно, что он находился в сговоре с рядом обществ с ограниченной ответственностью.

За время расследования правоохранители провели 35 обысков, 160 допросов свидетелей и потерпевших, а также 5 судебных экспертиз. Кроме того, против работников проектной организации возбудили дело за хищение денежных средств в сумме более 20,6 млн. Проверка по делу продолжается.

Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Уголовное дело#Застройщик#Дольщики#Новости#Долевое строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика