Похитил почти 50 млн: в Омске «защитника» дольщиков будут судить за обман

Posted 23 декабря, 13:18
Published 23 декабря, 13:18
Modified 23 декабря, 13:44
Updated 23 декабря, 13:44
Следственное управление СК России по Омской области продолжает расследование уголовного дела против должностных лиц «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области» и регионального минстроя за злоупотребление полномочиями и халатность (ч. 1 ст. 201 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Директор регионального Фонда обвиняется в незаконном получении оплаты за некачественные работы по проектной документации для строительства многоквартирных домов. Это нарушило права участников долевого строительства, а также причинило ущерб фонду на сумму более 47,3 млн рублей. Также известно, что он находился в сговоре с рядом обществ с ограниченной ответственностью.
За время расследования правоохранители провели 35 обысков, 160 допросов свидетелей и потерпевших, а также 5 судебных экспертиз. Кроме того, против работников проектной организации возбудили дело за хищение денежных средств в сумме более 20,6 млн. Проверка по делу продолжается.