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Posted 4 октября, 14:05

Published 4 октября, 14:05

Modified 4 октября, 14:09

Updated 4 октября, 14:09

Глава СК поставил на контроль проверку по делу дольщиков, не получивших квартиры

Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей

4 октября 2024, 14:05
Фото: 1MI

Глава СК поставил на контроль проверку по делу дольщиков, не получивших квартиры

Председатель российского следственного комитета поручил как можно быстрее завершить расследование и доложить ему о результатах.

В соцсети к Александру Бастрыкину обратилась омичка, которая так и не получила квартиру в долгострое на улице Кирова. Она рассказала, что строительство ЖК «На Кирова» началось еще в 2013 году, однако через два года компания обанкротилась и остановила работы. Позже за объект взялся другой застройщик, но даже несмотря на это дом так и не ввели в эксплуатацию.

Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело. Глава следственного комитета поручил как можно быстрее разобраться в ситуации и доложить ему о результатах расследования.

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