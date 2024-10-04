Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей

Posted 4 октября, 14:05
Published 4 октября, 14:05
Modified 4 октября, 14:09
Updated 4 октября, 14:09
В соцсети к Александру Бастрыкину обратилась омичка, которая так и не получила квартиру в долгострое на улице Кирова. Она рассказала, что строительство ЖК «На Кирова» началось еще в 2013 году, однако через два года компания обанкротилась и остановила работы. Позже за объект взялся другой застройщик, но даже несмотря на это дом так и не ввели в эксплуатацию.
Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело. Глава следственного комитета поручил как можно быстрее разобраться в ситуации и доложить ему о результатах расследования.
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