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Posted 19 декабря, 07:53

Published 19 декабря, 07:53

Modified 19 декабря, 07:53

Updated 19 декабря, 07:53

Законодательное собрание Омской области приняло бюджет региона на 2025 год

Законодательное собрание Омской области приняло бюджет региона на 2025 год

19 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Общие доходы и расходы региона выросли на 30 млрд рублей по сравнению с первым чтением.

Сегодня, 19 декабря, в Законодательном собрании Омской области прошло очередное пленарное заседание. Центральным пунктом повестки стало обсуждение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В общей сложности депутаты подготовили после первого чтения 36 поправок к проекту документа, и все они прошли предварительное обсуждение в комитете по бюджетной политике.

Проект бюджета предполагает, в частности, доходы в размере 158,1 млрд рублей и расходы в размере 158,6 млрд. Он имеет ярко выраженный социальный характер: приблизительно 60% всех расходов приходятся на образование, медицину и социальную поддержку (это 43,2 млрд, 29,3 млрд и 24,2 млрд рублей соответственно).

Депутаты большинством голосов одобрили проект бюджета во втором чтении и в целом. В любом случае бюджет не окончательный: отдельные поправки к нему могут приниматься на протяжении всего 2025 года. Губернатор Виталий Хоценко заверил депутатов, что при появлении дополнительного финансирования деньги пойдут в первую очередь на решение ключевых для региона проблем.

«Процесс работы над документом был непростым, — констатировал глава региона, — и принятый сегодня бюджет — результат слаженной работы областного правительства и депутатского корпуса».

Напомним: в первом варианте бюджета доходы региона составляли всего 137,6 млрд рублей. При этом УФНС прогнозирует значительный рост налоговых доходов региона.

Подводя итоги работы Законодательного собрания в уходящем году, спикер Александр Артемов констатировал, что год был непростой, но депутаты успели многое сделать.

«Хотелось бы сказать о ряде принятых законов, имеющих особое значение, — уточнил Артемов. — Прежде всего это, конечно, поддержка участников СВО и членов их семей. Кроме того, в связи с Годом семьи принят ряд законопроектов по поддержке многодетных семей. Их, кстати, у нас много, как никогда, 33 тысячи, так что поддержка работает».

Спикер отметил также вклад Заксобрания в обеспечение продовольственной безопасности страны (депутаты приняли ряд мер по поддержке аграрного сектора), меры по решению проблем обманутых дольщиков, другие направления деятельности.

Итоги работы регионального парламента в 2024 году будут подробно рассмотрены на январском пленарном заседании.

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#Политика#Новости#Александр Артемов#Заксобрание#Виталий Хоценко#Областной бюджет
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