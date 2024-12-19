Законодательное собрание Омской области приняло бюджет региона на 2025 год

Депутаты большинством голосов одобрили проект бюджета во втором чтении и в целом. В любом случае бюджет не окончательный: отдельные поправки к нему могут приниматься на протяжении всего 2025 года. Губернатор Виталий Хоценко заверил депутатов, что при появлении дополнительного финансирования деньги пойдут в первую очередь на решение ключевых для региона проблем.