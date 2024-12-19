Законодательное собрание Омской области приняло бюджет региона на 2025 год

Posted 19 декабря, 07:53
Published 19 декабря, 07:53
Modified 19 декабря, 07:53
Updated 19 декабря, 07:53
Сегодня, 19 декабря, в Законодательном собрании Омской области прошло очередное пленарное заседание. Центральным пунктом повестки стало обсуждение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В общей сложности депутаты подготовили после первого чтения 36 поправок к проекту документа, и все они прошли предварительное обсуждение в комитете по бюджетной политике.
Проект бюджета предполагает, в частности, доходы в размере 158,1 млрд рублей и расходы в размере 158,6 млрд. Он имеет ярко выраженный социальный характер: приблизительно 60% всех расходов приходятся на образование, медицину и социальную поддержку (это 43,2 млрд, 29,3 млрд и 24,2 млрд рублей соответственно).
Депутаты большинством голосов одобрили проект бюджета во втором чтении и в целом. В любом случае бюджет не окончательный: отдельные поправки к нему могут приниматься на протяжении всего 2025 года. Губернатор Виталий Хоценко заверил депутатов, что при появлении дополнительного финансирования деньги пойдут в первую очередь на решение ключевых для региона проблем.
«Процесс работы над документом был непростым, — констатировал глава региона, — и принятый сегодня бюджет — результат слаженной работы областного правительства и депутатского корпуса».
Напомним: в первом варианте бюджета доходы региона составляли всего 137,6 млрд рублей. При этом УФНС прогнозирует значительный рост налоговых доходов региона.
Подводя итоги работы Законодательного собрания в уходящем году, спикер Александр Артемов констатировал, что год был непростой, но депутаты успели многое сделать.
«Хотелось бы сказать о ряде принятых законов, имеющих особое значение, — уточнил Артемов. — Прежде всего это, конечно, поддержка участников СВО и членов их семей. Кроме того, в связи с Годом семьи принят ряд законопроектов по поддержке многодетных семей. Их, кстати, у нас много, как никогда, 33 тысячи, так что поддержка работает».
Спикер отметил также вклад Заксобрания в обеспечение продовольственной безопасности страны (депутаты приняли ряд мер по поддержке аграрного сектора), меры по решению проблем обманутых дольщиков, другие направления деятельности.
Итоги работы регионального парламента в 2024 году будут подробно рассмотрены на январском пленарном заседании.