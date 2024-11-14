Важный залог будущего. В омском Заксобрании обсудили бюджет на ближайшие 3 года

Posted 14 ноября, 03:14
Published 14 ноября, 03:14
Modified 14 ноября, 03:16
Updated 14 ноября, 03:16
Как рассказали в пресс-центре Законодательного Собрания Омской области, на этой неделе профильные комитеты областного парламента приступили к анализу представленного проекта бюджета на период 2025–2027 года. Конечно, последующие годы пока что являются только плановыми, однако расчет бюджета будущего года уже практически завершен.
«Ресурсы, необходимые для исполнения первоочередных социальных обязательств региона, в областной казне предусмотрены уже на этапе планирования бюджета. Это заработная плата работников бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки, обеспечение медикаментами и питанием, оплата коммунальных услуг и прочие важнейшие расходные статьи. В ходе исполнения бюджета будем укреплять и другие направления. В ноябре во втором чтении федерального бюджета между регионами будет распределен основной объем федеральной целевой поддержки, в том числе на реализацию мероприятий новых национальных проектов», — привели в областном министерстве финансов слова губернатора Омской области Виталия Хоценко.
По данным министерства финансов Омской области, в 2025 году бюджетные доходы региона составят 137,6 млрд рублей: ожидается, что большая их часть будет сформирована за счет налоговых и иных поступлений — например, от использования областной собственности и доходов акционерных обществ, принадлежащих региону. Кроме того в этой сумме учтены и поступления из федеральной казны — в следующем году Омская область получит 21,7 млрд рублей из федерального бюджета.
Однако, по расчетам минфина Омской области, обязательств у бюджета региона будет гораздо больше, чем поступлений: в 2025 году на зарплаты работников бюджетных сфер и социальную поддержку омичей (а это предоставление медикаментов, питания и коммунальные льготы) будет потрачено более 138 млрд рублей. Как отметил один из представителей комитета по собственности в Законодательном Собрании, подобный «дефицит» контролируем и будет перекрыт ростом налоговых доходов региона — об этом свидетельствует обновленный прогноз УФНС по Омской области.
Кроме того, стоит учитывать что законопроект еще будет дорабатываться, а значит — будет корректироваться и бюджет области: в первом чтении документа обсуждались именно вопросы социальной направленности использования бюджетных средств, а в дальнейшем к ним добавится реализация различных национальных проектов и участие в федеральных программах — словом, все то, что может помочь развитию Омской области.