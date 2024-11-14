Важный залог будущего. В омском Заксобрании обсудили бюджет на ближайшие 3 года

Однако, по расчетам минфина Омской области, обязательств у бюджета региона будет гораздо больше, чем поступлений: в 2025 году на зарплаты работников бюджетных сфер и социальную поддержку омичей (а это предоставление медикаментов, питания и коммунальные льготы) будет потрачено более 138 млрд рублей. Как отметил один из представителей комитета по собственности в Законодательном Собрании, подобный «дефицит» контролируем и будет перекрыт ростом налоговых доходов региона — об этом свидетельствует обновленный прогноз УФНС по Омской области.